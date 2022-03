Le Regioni incontrano Curcio. Toma: “Faremo di tutto per aiutare, le azioni vanno concordate”

I piani di accoglienza regionali saranno gestiti dalle Prefetture, e per quanto riguarda l’invio degli aiuti umanitari si stanno selezionando i canali nazionali e internazionali più idonei. Non è facile nemmeno inviare tir di medicinali, cibo, beni di prima necessità e indumenti per la popolazione ucraina oppressa da una guerra di invasione.

Il capo della protezione civile Fabrizio Curcio, che oggi ha avuto un incontro con i Governatori delle Regioni italiane, lascia intendere che la definizione dei piani di aiuto e accoglienza può variare in base allo scenario e ad accordi in evoluzione, al momento non ancora definiti.

Sicuramente – questo filtra dall’incontro – le Regioni italiane avranno un ruolo di rilievo, ma dovranno “raccordarsi con le Prefetture e con la filiera consolidata del Ministero”. Il governatore Donato Toma, al termine dell’incontro tra la conferenza delle Regioni e Fabrizio Curcio, commenta: “Ci siamo confrontati per coordinare gli aiuti all’Ucraina e agli altri Paesi confinanti (soprattutto Polonia e Slovacchia) e l’assistenza sanitaria di cui necessita la popolazione ucraina e le operazioni di prima accoglienza dei profughi, azioni che saranno concertate con la Protezione Civile Nazionale e il Ministero della Salute”.

In un contesto di guerra, che non prevede al momento ancora alcun corridoio umanitario, inviare aiuti in maniera spontanea sarebbe inutile e dunque si deve intraprendere una strada che passi attraverso canali sicuri. “Faremo la nostra parte – ribadisce Toma – le Regioni sono vicine al popolo ucraino e faranno tutto quello che nella loro possibilità per sostenerlo in questo momento così difficile, che ci auguriamo possa essere superato in fretta”.

Un’eventualità confermata anche dall’architetto Manuel Brasiello, Direttore del Quarto Dipartimento e della Protezione civile regionale. “Purtroppo non esistono canali ufficiali e corridoi umanitari per consentire ai beni raccolti in maniera spontanea di poter arrivare in Ucraina”, esplicita a Primonumero poco prima della riunione con Fabrizio Curcio. Tanto è vero che in assenza di un corridoio umanitario ieri, dal polo di Avezzano, sono partiti i primi aiuti ma con destinazione Polonia, Paese al confine con l’Ucraina: 200 tende da cinque posti letto ciascuna con destinazione Prochowice, centro di raccolta individuato dalla Commissione europea. Il trasporto del materiale è stato coordinato dalla Croce Rossa. A Prochowice sarà allestito un campo con mille posti letto a disposizione dei profughi fuggiti dalla guerra. Oltre 377mila persone sono scappate dall’Ucraina per raggiungere proprio la Polonia.

Infine nella riunione con il capo della Protezione civile è stato chiarito anche qualche aspetto in più sul piano di accoglienza. La protezione civile regionale ha iniziato a raccogliere le adesioni dei centri molisani che possono mettere a disposizione strutture per i rifugiati. “Hanno dato la disponibilità diversi Comuni, ma solo Sant’Agapito ha inviato una pec ufficiale”, chiarisce l’architetto Brasiello. Diverso il caso dei rifugiati (arrivati anche oggi in Molise, a Jelsi ad esempio) che hanno trovato ospitalità in casa di amici o parenti e arrivati nelle ultime ore.