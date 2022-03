Le innovazioni nel Real Estate, dal metaverso alle nuove tecnologie

Anche il settore del real estate è ormai attraversato da quella che possiamo definire la rivoluzione digitale. Parliamo di una serie di cambiamenti che stanno letteralmente stravolgendo il mondo immobiliare e che nel prossimo futuro potrebbero sconvolgerlo del tutto, conducendolo addirittura in un nuovo universo: l’ormai famoso quanto impalpabile Metaverso. Scopriamo allora nel dettaglio cosa sta cambiando, quali sono le innovazioni che possiamo già sperimentare e quali le tecnologie che arriveranno molto presto.

Il digital real estate: la svolta online

Al giorno d’oggi possiamo ormai parlare di digital real estate, perché il settore immobiliare sembra aver accolto benissimo tutti gli strumenti tecnologici del momento, approfittandone per trarne il maggior vantaggio possibile. D’altronde, dall’intelligenza artificiale ai sistemi di crowfunding immobiliare sono diverse le novità che sono state introdotte in questi ultimi anni e che i protagonisti del settore hanno sfruttato al massimo delle loro potenzialità.

La vera e propria svolta degli ultimi anni però si deve tutta al mondo del web: da quando infatti il real estate si è aperto completamente all’online, è stato investito da una vera e propria rivoluzione che ha portato enormi benefici all’interno settore. Dalle compravendite agli annunci, dai tuor guidati virtuali agli strumenti per la valutazione immobiliare , ormai tutto si può fare online, all’interno di portali che si basano su tecnologie di ultimissima generazione.

Ciò semplifica la vita agli operatori del settore ma anche ai clienti, che possono sfruttare strumenti decisamente pratici da utilizzare, evitare inutili perdite di tempo e addirittura visitare l’immobile dei propri sogni a chilometri di distanza, rimanendo comodamente seduti sul divano. La volta dell’online nel settore immobiliare non rappresenta di certo una novità, ma ha determinato un cambio di prospettiva netto nel real estate, che influenzerà tutte le decisioni future.

Il Metaverso e le nuove prospettive del mercato immobiliare

Oggigiorno si sente sempre più spesso parlare di Metaverso: un mondo virtuale, all’interno del quale potremo muoverci e “vivere” in un modo più realistico che mai. Questo è un termine che esiste ormai da qualche anno ma che solo di recente ha iniziato ad assumere una certa concretezza, grazie a Mark Zuckerberg. Il Metaverso immaginato dal fondatore di Facebook va ben oltre alla concezione del social network e riesce difficile addirittura ipotizzarne l’essenza, proprio perché si tratta di una realtà virtuale aumentata che non abbiamo ancora potuto sperimentare.

Quel che è certo è il settore immobiliare è già stato investito dalla rivoluzione del Metaverso: sono iniziati gli investimenti, gli acquisti di terreni e case all’interno di questo spazio virtuale che in realtà non esiste ma che attira moltissimo gli utenti. Così, c’è chi si dice disposto a spendere migliaia di dollari per accaparrarsi uno spazio o un immobile nel Metaverso, che fortunatamente per il momento prevede un’unica moneta di scambio: quella delle cryptovalute.

Quello che accadrà nel prossimo futuro rimane un grande dubbio, anche perché il Metaverso non rappresenta nulla di concreto e per raggiungere ad una sua realizzazione ad hoc occorreranno diversi anni. Di tempo per rifletterci, dunque, sembra ce ne sia ancora parecchio.