Nell’era digitale, con la guerra vicino casa, si moltiplicano le ricerche in rete con la parola “guerra”, “nucleare”, “Nato”, “economia”. Anche l’Italia – come il resto del mondo – prova a capire e a sapere usando il web. Immagina, ipotizza ma soprattutto spera che si torni presto alla pace.

Eccole allora le domande più disparate sugli eventuali effetti di un attacco atomico. Sul pericolo delle radiazioni e sulla loro estensione. Sulle vie di fuga.

Il Fatto Quotidiano il fenomeno lo ha analizzato ricorrendo ad una delle App più scaricate in questi ultimi giorni.

Il giornale online racconta che nel caso in cui iniziasse (e anche subito finisse) una guerra atomica tra Russia e Nato, possiamo già prevedere l’effetto dell’onda radioattiva. E per saperlo basta, appunto, scaricare Nukemap. Ma il Fatto va oltre e in una simulazione di attacco si serve proprio della città di Campobasso (magari perché non esiste, passateci l’ironia).

Quindi inserita una località nella home, si aggiunge la potenza in kilotoni dell’ipotetico ordigno nucleare e la si fa “esplodere”. Si calcolano in questo modo gli effetti delle radiazioni e il numero di vittime.

“Ebbene – scrive il Fatto Quotidiano – abbiamo lanciato una bomba da 30 kilotoni (sulle povere Hiroshima e Nagasaki l’esercito statunitense lanciò bombe da 15 kilotoni ndr), ad esempio, su Campobasso, ed ecco che appaiono sulle 20mila vittime e un raggio di estensione delle radiazioni che arriva pressappoco fino a L’Aquila e che a Sud fin sull’Ionio. Sullo stesso sito si possono calcolare gli effetti anche di lanci missilistici”.