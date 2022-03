E-distribuzione, Unità Territoriale Molise, ha comunicato che a seguito di lavori da svolgere sui propri impianti, vi sarà l’interruzione dell’energia elettrica nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo 2022, dalle ore 14 alle ore 16, in contrada Sant’Antonio dei Lazzari e in via San Lorenzo. Come specificato da E-distribuzione, l’interruzione di energia elettrica interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.