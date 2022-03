Ladro incallito di carte di credito per consumare al bar, arrestato

I carabinieri di Isernia e Carpinone sono riusciti a sorprendere un giovane che poco prima, all’interno di una casa del centro storico, si era appropriato del portafoglio di un conoscente, approfittando dello suo stato di momentanea incapacità.

Fermato è stato poi perquisito e i carabinieri gli hanno trovato addosso carte di credito intestate ad una donna a cui le aveva sottratte la sera e prima e che ne aveva denunciato la scomparsa.

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane aveva anche utilizzato una delle carte di credito sottratte alla donna pagando i conti dei vari bar in cui aveva trascorso la serata. In uno di questi era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza interno mentre era in fila alla cassa. Le immagini, sottoposte alla visione della derubata, hanno consentito di riconoscerlo in colui che alcuni giorni prima si era impossessato della borsa all’interno di un esercizio pubblico.

Il giovane è stato arrestato per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito e ristretto agli arresti domiciliari. In occasione dell‘udienza di convalida dell’arresto il gip ha poi disposto l’esecuzione delle misure cautelari dell’obbligo di firma presso la caserma dei Carabinieri di Isernia e l’obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ventidue alle sette.