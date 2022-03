La segnalazione di un’auto sospetta in zona Vazzieri e poco dopo la conferma: un mercedes, a bordo due uomini con il volto coperto da un passamontagna e un complice che li aspettava a bordo di una terza auto parcheggiata nella zona.

Presunti ladri che in via Alfieri hanno quindi abbandonato l’auto (dal valore di migliaia di euro e probabilmente rubata precedentemente) e hanno iniziato una fuga che ha messo a rischio anche l’incolumità di altri automobilisti. Con la polizia alle calcagna, infatti, i tre hanno travolto altre tre autovetture parcheggiate all’altezza di via Duca D’Aosta.

di 13 Galleria fotografica Auto ladri polizia









E’ scattato il dispiegamento di forze e la dislocazione di pattuglie su tutto il territorio cittadino ma anche lungo le strade all’uscita dal capoluogo e dai confini reginali. La direzione imboccata dagli uomini in fuga sarebbe infatti quella che porta verso la Puglia.

Gli agenti della questura di via Tiberio – d’accordo con i presidi di sicurezza del territorio molisano ma anche di quello pugliese – hanno organizzato posti di blocco per riuscire ad intercettare la macchina con i tre che probabilmente avevano in mente una batteria di furti da portare a segno nella zona Vazzieri di Campobasso.