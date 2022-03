Il Teatro del Loto sta sbaragliando moltissimi dei ‘concorrenti’ nel concorso Art Bonus 2021. Ieri 10 marzo ha superato i 5mila voti (al momento in cui si scrive è già a 5.070). Per intenderci, su 158 progetti candidati è 6°.

Al primo posto al momento c’è, con circa 10.700 voti, il Monastero del Carmine di Bergamo, al secondo l’Ipogeo di San Michele nelle grotte di Altamura (oltre 9.800 voti), al terzo le colonne dell’Arena di Verona (7.080), al quarto il dipinto murale della Porta di San Gennaro a Napoli (5.200 voti circa) e infine, con una manciata di voti in più del Teatro di Ferrazzano, l’Archivio di Stato di Firenze.

Entusiasmo alle stelle da parte del direttore artistico del gioiellino di piazza Spensieri a Ferrazzano, Stefano Sabelli. “Un mese fa sembrava impossibile solo pensarlo. Oggi invece il progetto Art Bonus del Teatro del Loto ha superato i 5.000 voti in tutta Italia ed è nei primissimi posti della classifica provvisoria (primo assoluto fra i Teatri) che il 21 marzo lascerà in gara, per altri 10 giorni sui social, i 10 progetti più votati per aggiudicarsi il premio Art Bonus dell’anno 2021″.

Infine il messaggio di speranza: “Continuiamo a crederci perchè ogni tanto è bello che sia Davide a vincere contro Golia! Continuate a votarci. Vi vogliamo bene!”

L’iniziativa, ideata nel 2016 e giunta alla sua 6° edizione, mira a premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile attraverso l’Art Bonus il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Così si presenta all’Italia intera il teatro molisano: “Il Teatro del Loto è un gioiello scenico che ha arricchito il Molise di un bene culturale capace di declinare insieme etica ed estetica. Un Teatro con una Visione, che guarda e racconta il Mondo, indicato da operatori e guide specializzate, come Lonely Planet e Touring Club, come il più bel piccolo Teatro d’Italia”.

TeatriMolisani, la cooperativa che gestisce il Loto, attraverso l’Art Bonus (che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano) ha promosso la ricerca di fondi per riqualificare, con l’efficienza termica, il restauro architettonico esterno dell’intero immobile.

È possibile votare per il progetto del Loto al link: https://bit.ly/34cVauz