Confermato il pronostico della vigilia la vice capolista Canosa ha vinto in casa della Chaminade 9-0. Rossoblù in attesa del risultato tra Mirto e Senise, in caso di successo dei padroni di casa sarebbe retrocessione matematica per i molisani.

Tante le assenze per la Chaminade, tra infortuni, squalifiche e indisponibilità personali, il duo tecnico Cavaliere-Marsella ha completato l’organico con diversi elementi della formazione Under 19 tra cui il portiere D’Amico titolare di giornata.

Il destro forte di Soares chiama all’intervento D’Amico, bravo i giovanissimo portiere classe 2003 dei rossoblù. I padroni di casa rispondono con un azione di prima Pescolla-De Nisco -Fieramosca conclusione out. Al decimo Petrella recupera palla e lancia De Nisco, un dribling di troppo per il pivot dei rossoblu che permette l’intervento di Vallarelli. Il Canosa la sblocca con Lupoli su assist di De Lisa, 1-0. La formazione pugliese raddoppia su contropie di Soaures per Galindo sinistro sul primo palo che gonfia la rete.

Prima dell’intervallo Castrogiovanni allarga per Da Silva, 3-0 Canosa; assist di Galindo per Soares piatto destro e 4-0 di fine primo tempo. In avvio di ripresa il tiro di Castogiovanni chiama all’intervento D’Amico. Il palo nega la gioia a Soares, ma qualche minuto più tardi il numero 99 ben servito da Castrogiovanni sigla la sua doppietta di giornata e il 5-0 parziale. Angolo di di Castrogiovanni per Termine che lasciato solo dalla difesa della Chaminade ha allungato a sei le marcature. La Chaminade alla ricerca della rete della bandiera con Fieramosca un cross che prende una strana parabola la sfera si infrange sulla traversa. Il Canosa allunga con la doppietta di Subrizio e la conclusione di Lupoli che si insacca sotto la traversa, doppietta anche per lui e 9-0 il parziale. Sull’ultima azione conclusione al volo di Petrella che chiama all’intervento Saulle. Termina qui il match sconfitta per la Chaminade che resta a quota 6 e chiude la classifica. Due settimane di pausa poi in calendario la trasferta di Venafro per il derby contro lo Sporting.