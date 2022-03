PrimoPianoMolise, unico quotidiano cartaceo della regione Molise, in pacchetto con Il Messaggero, da domani sarà nelle edicole con una veste grafica diversa. Indosserà, in via straordinaria, i colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu. “Non si può e non si deve restare indifferenti, e con il benevolo assenso degli editori, la redazione ha deciso di conferire alla testata “Primo Piano Molise” i colori della bandiera ucraina. Un modo semplice, probabilmente anche banale, per dimostrare solidarietà e per schierarsi senza condizione alcuna con il popolo ucraino” commenta il direttore responsabile del quotidiano Luca Colella.

“L’invasione russa in Ucraina. I carri armati, le bombe, le vittime, i profughi. I bambini. Gli ospedali distrutti dai missili. Le lacrime, il sangue, la disperazione. L’orrore della guerra dopo due anni di devastante pandemia sta mettendo a dura prova la tenuta sociale ed economica del mondo. Non si può e non si deve restare indifferenti. Non ci si può voltare dell’altra parte di fronte alle immagini che raccontano l’orrore di un genocidio, di un popolo sterminato dalle bombe perché colpevole di sentirsi occidentale. La guerra non può essere la soluzione ai conflitti, di qualsiasi natura essi siano. La guerra è il fallimento della società moderna, è la sconfitta del pianeta”: da questa riflessione, che sarà condivisa con i lettori del giornale, la decisione di dare un segnale diretto, di prendere le parti di un popolo che sta soffrendo e che, suo malgrado, è diventato il bersaglio di una guerra di invasione senza precedenti.

“Siamo tutti ucraini e lo saremo fin quando il conflitto non cesserà- prosegue Colella – Fin quando la libertà non sarà in pericolo. Fin quando non scompariranno le armi. Fin quando i bimbi non potranno tornare a giocare per le strade.

Banale, scontato, probabilmente anche retorico: meglio la retorica per una giusta causa che la colpevole e insopportabile indolenza del silenzio”.