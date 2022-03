Guglionesi giallo-blu per il Girotondo della pace organizzato dall’Istituto Comprensivo e dall’Amministrazione comunale ieri mattina nella piazza principale del paese.

“La guerra è sempre sbagliata”, ha esordito la preside Patrizia Ancora citando Eschilo, attorniata da tantissimi tra studenti e docenti ma anche amministratori e cittadini. “La scuola non può restare indifferente e noi non possiamo e non vogliamo farlo”. E lo hanno dimostrato tutti gli alunni presenti, dai più piccoli a quelli del Liceo, questi ultimi in particolare promotori della manifestazione.

A Castellara hanno risuonato le note dell’Inno nazionale Ucraino ma anche quelle, dal messaggio universale, di Bella Ciao.

Presente alla manifestazione pro-pace anche l’assessore all’Istruzione Stefania Addesa, che ha portato il messaggio di tutta l’Amministrazione Bellotti. Toccanti anche le parole di una giovane studentessa originaria dell’Ucraina. “Rubati i sogni dei giovani e la spensieratezza dei bambini. Ma non la speranza”