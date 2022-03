La salita e la veste bianca

Tanti interrogativi hanno accompagnato la vita dei discepoli. Si sono sempre chiesti, anche di nascosto, senza farsi sentire dall’interessato: chi è Gesù?

Quando il maestro ha camminato sulle acque le domande si sono fatte più numerose: Chi è questo rabbi?

Camminando con loro Gesù, un giorno, rivolge loro una domanda: chi dite che io sia?

L’itinerario quaresimale ci aiuta a scoprire chi è Gesù, a farcelo amare, accogliere, ad avere con lui una stretta amicizia.

Il vangelo della trasfigurazione è la risposta a chi è Gesù. A rispondere, questa volta, non sono i discepoli ma è Dio che dalla nube gloriosa e luminosa afferma: “questi è il Figlio mio, l’eletto, ascoltatelo!” (Lc 9, 35).

Il racconto della trasfigurazione occupa un posto centrale nei vangeli sinottici. Come al battesimo, la voce celeste rivela Gesù come Figlio; ma ora questa sua realtà filiale diventa per così dire visibile anche nella sua pelle, nella sua umanità in marcia verso la passione e la trasfigurazione eterna della risurrezione.

Il vangelo della trasfigurazione, modellato su quattro scene, inizia con una indicazione di tempo “otto giorni dopo” (Lc 9,27) dopo il primo annuncio che Gesù ha fatto della sua passione-morte e risurrezione ai discepoli.

Il numero otto, poi, richiama la risurrezione. L’ottavo giorno è il giorno dei risorti, è il giorno dei giorni. Non a caso i primi cristiani, quando costruivano le chiese le edificavano nella forma ottagonale. Oggi in alcune chiese moderne, la forma ottagonale è rimasta nel battistero che è il luogo dove rinasciamo alla vita risorta, immersi nella vita pasquale.

Il salire di Gesù sul monte assieme ai discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo (quelli più duri nel capire la passione di Gesù), ci aiuta a significare come nella nostra vita c’è bisogno di salire, di ascesi, senza, rimaniamo digiuni di Dio.

Luca nel vangelo dice che Gesù sale sul monte per pregare e mentre pregava il suo volto e le sue vesti diventano bianche (prima scena). La preghiera è immersione nell’amore di Dio e il Figlio di Dio pregando entra nella gloria del Padre: volto e vesti diventano bianche.

Ora il bianco nella tradizione cristiana antica è il colore non della purezza (è stata un’aggiunta di sapore moralistico), il bianco è il colore dei redenti, dell’eternità. Nel libro dell’apocalisse coloro che seguono Cristo riceveranno la veste bianca in segno di vittoria.

I personaggi che appaiono sono Mosè ed Elia (la legge e i profeti) che parlano con Gesù del suo esodo. L’esodo di Gesù è la passione, morte e risurrezione. Ancora una volta si ribadisce il cammino di Gesù è Gerusalemme, luogo della passione e della risurrezione (seconda scena).

È qui che si innesta la terza scena che è quella di Pietro che non ancora capisce che il vero Messia non è quello del potere e della gloria ma del servizio e della sofferenza. L’evangelista scrive: “non sapeva quello che diceva” (Lc 9,33).

La quarta scena, quella conclusiva, è la rivelazione di Gesù da parte del Padre: questi è il figlio mio, l’eletto! La parola del Padre conferma chi è Gesù e invita ad ascoltarlo. Ascoltare Gesù significa entrare in relazione con lui, con la gloria e il mistero pasquale.

La veste bianca di Gesù ricorda in modo immediato quella che abbiamo ricevuto nel nostro battesimo. Quella piccola veste è carica di significati: rappresenta la partecipazione alla gloria di Cristo alla sua risurrezione e l’impegno a seguirlo, a rivestirci di lui.

Sant’Ambrogio di Milano paragona la veste del battesimo alle vesti di Cristo sul Tabor. Cristo trasfigurato rivela l’umanità perfetta senza peccato. Con il battesimo, partecipiamo della gloria del Padre che ama, del Figlio amato e dello Spirito santo Amore. Ci rivestiamo di Cristo per l’eternità. Sant’Efrem, il poeta della Siria del IV secolo, scrive: “Il nostro corpo è diventato il tuo vestito, il tuo Spirito è diventato il nostro abito”.