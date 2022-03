La prova, il test della fede

di don Mario Colavita

Il tempo della quaresima è tempo di lotta e impegno. Non si lotta con uno sconosciuto, si lotta con il proprio io, con i desideri e bisogni disordinati per capire e conoscere meglio il proprio io. L’impegno chiede attenzione, sforzo, disciplina.

Lotta e disciplina fanno da sfondo alla pagina del vangelo di Luca che noi chiamiamo delle tentazioni. Essere tentati per la Bibbia non equivale a entrare nel peccato. Al contrario, tentare vuol dire essere provato, come a dire facciamo un test, una prova su di te, vediamo quello che sei riuscito ad acquisire fino ad oggi.

Gesù è tentato non perché può essere portato a commettere un male, ma per manifestare ciò che di profondo c’è in lui. Il che non toglie che egli abbia dovuto fare scelte fondamentali molto sofferte. Un testo rabbinico afferma: “Dio non tenta i senza-Dio. Perché? Perché essi non possono reggere”, in questo possiamo vedere la storia dei patriarchi e dei personaggi della Bibbia.

Le tentazioni di Gesù ci mostrano la sua fede che appare come lotta e scelta, combattimento e decisione, luogo di libertà e di obbedienza al tempo stesso. Un testo della lettera agli ebrei ci dice di pensare a Gesù come “a colui che ha sopportato contro di sé grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi d’animo” (Ebrei 12,3).

L’itinerario quaresimale è un ottimo espediente per un rinnovato cammino battesimale. Anticamente le comunità cristiane durante la quaresima compivano la preparazione seria alla preparazione al battesimo con scelte concrete.

In continuità con il brano del battesimo (Lc 3) la tentazione ci vuole dire cosa significa per Gesù essere figlio di Dio. Il test che Gesù subisce da Satana lo prepara per il dopo: la predicazione e soprattutto per la passione e la morte.

Lo scenario della prima tentazione è il deserto di per sé luogo inospitale. Per la Bibbia il deserto è luogo teologico dove Dio si manifesta e conferma il suo agire.

Per Israele che fugge dalla schiavitù in Egitto il deserto rappresenta la salvezza, luogo di alleanza con Dio, di attesa per la terra promessa e di prova. Nel corso della storia il popolo ebraico ha sempre ricordato il cammino nel deserto come prova e benevolenza di Dio Misericordioso.

Il cuore di questo cammino nel deserto è rappresentato nel dono della legge, la Torah, che viene donata al popolo.

Il deserto, in greco eremos, diventa così il luogo dove la benevolenza di Dio si manifesta, in Dio il credente pone la sua fiducia anche dinanzi alla prova come ci indica il salmo 91: “Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido”.

Le tentazioni diventano per noi una grande domanda sulle prove della vita e di come sappiamo unire la fede in Gesù figlio di Dio con le nostre fragilità e limiti. Esse toccano tre dimensioni del nostro credere: se Dio provvederà ai nostri bisogni; se valga la pena servire Dio; se Dio interverrà in nostro favore garantendo la salvezza.

Non dimentichiamo mai che nel cammino della vita il diavolo è il grande manipolatore, lui ci affascina e ci attira anche con le cose religiose, il suo, di fine, non è l’amore, il servizio, ma il potere e la forza.

Satana è il grande corruttore delle coscienze, del cuore e della mente, il suo fine è quello di farci diventare idolatri, materialisti nella vita reale. La più grande tentazione oggi? È quella di perdere la speranza e la fiducia nel Dio amore e nell’amore di Dio che in Gesù Cristo ci ha salvati e redenti.

La quaresima è il tempo giusto per combattere dentro di noi e riportare la fiducia in Gesù figlio di Dio.