Nella Bibbia ci sono tanti richiami alla pazienza. Quella di Dio, quella degli uomini, quella comunitaria etc…

Il libro dei Proverbi, una sorta di miniera di saggezza, dice: Il caldo temperamento causa discussioni, ma la pazienza porta pace” (Proverbi 15,18).

Nel Nuovo Testamento troviamo tanti passi sulla pazienza, san Paolo, ad esempio, quando definisce l’amore dice: “L’amore è paziente e gentile; non è geloso, presuntuoso o orgoglioso; non è arrogante” (1Cor 13,4).

La pazienza è una qualità di Dio, il Dio della Bibbia è paziente, lento all’ira e grande nell’amore (cf. Salmo 108,8).

La pazienza di Dio si esprime nel parlare. Egli è il Dio che parla: parlando, dona il tempo all’uomo per una risposta, e quindi attende che questi arrivi alla conversione.

La pazienza di Dio è molto di più di quanto noi possiamo pensare, essa non va confusa con l’impassibilità, anzi, è il “lungo respiro della sua passione”, è la lungimiranza del suo amore, un amore che “non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva” (Ezechiele 33,11), ed è una forza operante anche quando il movimento di conversione non è ancora compiuto.

Il tono di questa terza tappa di quaresima è proprio sulla pazienza di Dio. La quaresima diventa così proposta di ascolto e di attesa perché l’uomo possa arrivare alla conversione.

Gesù ci insegna in tutti i modi ad essere attenti all’ipocrisia, alla falsità della vita che cerca di far apparire ciò che non è.

Nel suo insegnamento Gesù prende le distanze da una certa mentalità (purtroppo presente anche ai nostri giorni) in cui Dio è dipinto come colui che castiga per il male compiuto: delitto e castigo. La tua malattia è conseguenza del tuo peccato.

Per entrare nel vivo di una discussione, Gesù ricorda episodi dolorosi accaduti a Gerusalemme: la ferocia con cui Pilato aveva fatto uccidere pellegrini mischiando il loro sangue con quello dei sacrifici; il fatto della torre di Siloe crollata provocando la morte di 18 persone. Tutti questi morti non sono dovuti al loro peccato e alla punizione di Dio ma a fatti contingenti.

Alla fine Gesù ci tiene a dire che la vera morte arriverà se non ci sarà la conversione: “No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (Luca 13,5).

Convertirsi è ritornare a dare fiducia a Dio, riconoscerlo Signore, paziente e misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore.

Se per tutti c’è la chiamata (Mosè e il roveto ardente), ciascuno deve rispondere: al Signore basta solo l’inizio di un movimento, un cambiamento di mentalità, un possibile diverso punto di vista sui fatti.

Da qui la piccola parabola dell’agricoltore che vuole ancora aspettare che l’albero produca frutti buoni. Il Signore non ha bisogno dei frutti del fico, ma ama coltivarlo con pazienza e attende sempre.

In questa parabola il grande insegnamento della pazienza di Dio che aspetta, spera che ogni nostra vita ogni nostra storia possa cominciare a fiorire di grazia, a sapere di Dio, ad avvicinarsi a lui.

Quanti cristiani oggi vivono totalmente lontani da Dio, eppure Dio aspetta e aspettando ci rivela la sua pazienza.

Dio crede in ciascuno di noi. Nessuno è da scartare o da buttare. Il tempo di Dio è lìanticipo, Dio ama per primo, ama in perdita, ama senza condizioni.