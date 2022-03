Per il signor Niccolò Turrini non ci sono le condizioni per giocare sul sintetico del “Curcio”. L’arbitro della partita tra Picerno e Campobasso decide alle 17.30 di questo pomeriggio, dopo l’ultimo sopralluogo con i capitani e alcuni componenti dello staff tecnico delle due squadre, di rinviare la gara valida per l’undicesima giornata di ritorno. Nevica anche a Picerno, comune della provincia di Potenza, raggiunto anche da un gruppo di tifosi partiti dal capoluogo. I fiocchi hanno ricoperto il terreno di gioco dove si è formato un sottile strato di ghiaccio che avrebbe reso complicato il gioco delle due squadre in campo ed esposto i giocatori a rischi legati a possibili infortuni. La gara viene dunque rinviata e probabilmente si recupererà il 30.

E’ il secondo rinvio nel giro di poco tempo per i rossoblù che dovranno recuperare anche il secondo tempo della gara contro la Turris. Sette giorni fa si è giocato solo i primi 45 minuti di gioco a Selvapiana. Poi la neve ha costretto a fermare anzitempo il gioco. E ora i ragazzi di Cudini, con due gare da recuperare, dovranno affrontare un vero tour de force.

IL TABELLINO

PICERNO: Viscovo; De Franco, Garcia, Finizio, Setola; D’Angelo, Dettori, Esposito, De Cristofaro; Reginaldo, Parigi.

ALL.: Leonardo Colucci

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia, Bontà; Candellori, Liguori, Rossetti.

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze

Assistenti: Ravera di Lodi e Pressato di Latina. Quarto ufficiale Gianquinto di Parma.

Note: gara rinviata a data da destinarsi.

(foto pagina Facebook Picerno calcio)