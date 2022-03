La nevicata di stanotte e di stamane ha spinto alcuni sindaci a chiudere le scuole per la giornata di oggi, martedì 1 marzo. Niente lezioni a Bonefro, Colletorto, Toro, Ripalimosani, Campodipietra, Ferrazzano.

Già chiusi per il Carnevale, dato che oggi è Martedì grasso, i plessi di Mirabello, Vinchiaturo e Guardiaregia.

Foto 2 di 2



Il maltempo continua a imperversare in tutto il Molise. Ha ripreso a nevicare abbondantemente sul capoluogo, dove ieri le scuole erano chiuse e oggi sono state riaperte ma molti genitori stanno optando per non far andare i propri figli in classe.

Ma la neve sta scendendo dalla notte anche nell’entroterra e nell’area fortorina dove la temperatura è scesa sotto lo zero nella notte. Fiocchi anche a quote collinari, come a Larino, Casacalenda e Guglionesi. Imbiancati i tetti a Montenero e Petacciato, paesi che stamane si sono risvegliati coi tetti coperti da un sottile manto bianco.

Seguono aggiornamenti