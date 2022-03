La Magnolia recupera la gara col Sesto: in palio punti per la Final Eight

Il girone di andata della Magnolia si conclude con la partita sul parquet del Sesto San Giovanni in programma domani, 3 marzo. E’ il recupero dell’incontro rinviato lo scorso 23 dicembre per alcuni contagi riscontrati nella formazione lombarda. Gara poi tutta da seguire in prospettiva del piazzamento alla Final Eight di Coppa Italia in programma dal 23 al 27 marzo. Per la formazione vincitrice, infatti, ci sarà il sesto posto finale, sinonimo di sfida ai quarti con la Virtus Bologna.

Inizia così un mese impegnativo per le rossoblù. “Marzo – spiega alla vigilia il trainer delle campobassane Mimmo Sabatelli – è un mese importante per il nostro gruppo in considerazione delle diverse partite da disputare, anche se, come ho sempre detto sinora, dovremo focalizzarci un impegno alla volta. Il Sesto San Giovanni, allenato da Cinzia Zanotti, pur avendo perso per il resto della stagione la pivot Graves, ha dalla sua un gruppo storico – le varie Caterina Dotto, Giulia Arturi, Sara Ronchi, Sara Crudo, Ilaria Panzera ed Elisa Ercoli – che rappresentano il collante di un roster che ha confermato quale punto di riferimento l’esterna portoricana Gwathmey, ha aggiunto la lunga balcanica, ma di passaporto cipriota, Raca, nonché la play, ex San Martino di Lupari, Elena Fietta e la lunga proveniente da Ragusa Valeria Trucco.

Reduci da due referti rosa in successione a Sassari (nel recupero del tredicesimo turno) e in casa con Moncalieri, le lombarde rappresentano “una formazione in salute, il che rende la gara ancor più intricata. Non sarà semplice cercare di spostare l’inerzia dalla nostra parte, cercando di far emergere le nostre caratteristiche”.

Le locali non avranno Graves, ma ci saranno tutte le altre. Un roster completo in grado di dare filo da torcere a chiunque con Gwathmey e Raca.

Palla a due alle ore 20.30 e con diretta esclusiva su Lbftv, la piattaforma pay in streaming della Lega Basket Femminile. La sfida a Sesto San Giovanni per La Molisana Magnolia Campobasso sarà diretta dal trevigiano Gabriele Gagno, dalla prenestina Emanuela Tommasi e dal pesarese Nicolò Bertuccioli.