LA GUERRA A TERMOLI, 23 MAGGIO 2022

Sventrato, su la spiaggia il grattacielo

e sta bruciando il nucleo industriale,

da lì una nube s’innalza ‘l cielo.

Senza volto la città, sepolcrale;

dov’è casa nostra? Tra le macerie,

anche il duomo distrutto. Non va ‘n ferie

questa guerra, non risparmia nessuno.

Da tre giorni, san Basso è a digiuno.

Andri090322 Parafrasi = lo strambotto, breve componimento poetico di otto versi endecasillabi, ha in questo caso il seguente schema metrico: ABABCCDD. Con la guerra così vicina, non è remota l’ipotesi che possa coinvolgerci in prima persona. Vivendo a Termoli, il palcoscenico bellico potrebbe essere proprio la nostra città. Lo scenario narrativo è catastrofico ma, spero, possa servire ad esorcizzare tale pericolo.