La Giunta regionale del Molise ha approvato ieri 18 marzo il Piano regionale dei trasporti. Si chiama MoliseConnesso e al suo interno trova spazio anche il business plan per l’aviosuperficie in territorio di San Giuliano del Sannio. Un piccolo aeroporto di cui si parla da anni ma che ora diventa sempre più concretizzabile.

Dalla Regione fanno sapere che “Il Piano dei Trasporti della Regione Molise vuole essere il caposaldo di un processo razionale di pianificazione integrata delle infrastrutture e dei trasporti che, a sua volta, sia fondato sui tre obiettivi ispiratori: favorire la competitività interna ed esterna, garantire equità sociale interna ed esterna, assicurare sostenibilità ambientale del trasporto di persone e merci. Il tutto perseguendo le tre strategie cardine anche della pianificazione nazionale: connessione (materiale e immateriale), sicurezza (manutenzione e prevenzione), sostenibilità (ambientale, economica e sociale)”. E infine si dice che “La visione generale del PRT è garantire coesione e interazione. Un Molise connesso attraverso un sistema di trasporto equo, competitivo e sostenibile”.

Si tratta di un documento corposo che al suo interno connette varie tematiche legate al trasporto (stradale, pubblico locale, ferroviario, ciclabile, merci e logistica ecc) e alle questioni ad esso correlate, in primis l’efficientamento energetico e ambientale del parco mezzi.

Ma tra i vari allegati spiccano quelli che riguardano il progetto dell’aviosuperficie L.C. Molise. C’è il business plan, predisposto dalla Camera di Commercio del Molise (ente facilitatore), c’è la delibera del Comune di San Giuliano del Sannio, c’è il preliminare finanziario decennale, c’è la presentazione della simulazione e c’è il programma di costituzione per pubblica sottoscrizione della società consortile ‘AvioMolise’ con tanto di Statuto.

L’Aviosuperficie – si legge – ha una lunghezza prevista al momento di 2200 metri e di 45 metri di larghezza su un area complessiva di 400.000 metri quadrati.

Verrebbe utilizzata per il traffico dell’aviazione civile generale, per servizi di Protezione Civile, per servizi sanitari pubblici e privati, nonché come scuola di volo per piloti professionisti. “Tale area a differenza dei tradizionali aeroporti prevede in buona sostanza l’uso di velivoli più piccoli con minori costi di gestione ed una fruibilità del servizio migliore considerando il taglio di tutti i tempi di attesa degli scali usuali.

Partire o tornare – si legge ancora nel documento – da Milano, Bologna, Pisa, Firenze, Venezia etc. può essere fatto in tempi brevi e con maggiore facilità.

È indubbio che la costruzione dell’iniziativa faciliterebbe di molto la mobilità sul territorio in termini sia di partenze che di arrivi”.

“Il Molise – è spiegato – oggi non possiede le condizioni per pensare di affrontare il concetto aeroportuale con trasporto di linea dovuto a determinati fattori tra i quali la vicinanza di tre scali, dei quali uno primario (Napoli), uno secondario (Pescara) e Foggia in fase di riavvio e la mancanza di conoscenza del bacino locale e limitrofo. Ciò nulla toglie che potranno crearsi nuovi scenari socio-economici che potrebbero favorire un nuovo quadro operativo”.

L’investimento si stima abbia un costo di 18 milioni e 805mila euro. Tra i punti di debolezza del piano viene indicato il costo dell’investimento iniziale.

Visione, obiettivi e azioni, questo il sottotitolo del documento della Regione Molise. Non è dato sapere se il piccolo aeroporto molisano verrà realizzato ma il suo inserimento nel Piano Regionale dei Trasporti ne rende più tangibile – o come minimo auspicabile – la realizzazione. (rm)