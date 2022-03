‘Insuperabile tour’ a San Salvo Marina: 25 luglio concerto di Rkomi

Toccherà anche San Salvo Marina, al confine con il Molise, il tour del cantante Rkomi, noto soprattutto al pubblico giovane per successi come ‘Insuperabile’ e numerose collaborazioni con altri artisti, oltre che per la partecipazione al Festival di Sanremo 2022.

“Al via il 24 giugno Insuperabile Tour: 14 nuove date nelle arene estive e nei festival di tutta Italia” fa sapere l’ufficio stampa del cantante.

“L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

In partenza dal 24 giugno, Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola.

Lunedì 25 luglio Insuperabile Tour farà tappa a San Salvo Marina”.