E’ accaduto sul campo ‘Pulla’ di Limosano, piccolo paese poco distante da Campobasso, l’ultimo episodio di razzismo nel calcio. Durante la partita Sant’Angelo Limosano-Asd Lokomotiv Riccia, valida per la ventunesima giornata del campionato di calcio di Prima categoria (girone B) e disputata ieri pomeriggio (26 marzo), frasi razziste sono state pronunciate nei confronti di Lamine Sow, centrocampista ventitreenne di origini africane che milita nella squadra ospite.

“Nero di m****”: questa la frase udita dai giocatori del Riccia e rivolta al loro compagno di squadra. Non ravvisando un intervento del direttore di gara, il signor Nicolò Granitto di Termoli, nei confronti del giocatore della squadra avversaria che stava pronunciando le frasi razziste, i calciatori del Lokomotiv Riccia hanno ad un certo punto abbandonato il campo. In quel momento la gara era sull’1-0.

Poco dopo la società ha diramato un comunicato ufficiale per spiegare cosa è successo allo stadio ‘Pulla’: “Durante l’incontro di calcio contro il S. Angelo Limosano è accaduto un episodio gravissimo. Un nostro tesserato è stato più volte pesantemente offeso con frasi razziste da un giocatore della squadra avversaria. La decisione di abbandonare la gara è stata unanime. Episodi del genere non devono mai accadere, non bisogna giustificare e tantomeno minimizzare”. Infine, “la società e tutti i calciatori condannano, senza scusante alcuna, ogni forma di razzismo. Abbracciamo calorosamente il nostro tesserato sperando che episodi del genere non si verifichino più”.

Anche il Comune di Riccia ha deciso di prendere posizione a difesa del giovane calciatore: Lamine Sow, del resto, dopo essere arrivato in Italia e dopo essere stato ospitato nell’ambito del sistema di accoglienza Sprar, è rimasto a vivere a Riccia, dove attualmente lavora e si è perfettamente integrato. Chi lo conosce, lo descrive come un “ragazzo bravissimo”.

Ecco perchè il sindaco Pietro Testa e tutta l’amministrazione hanno fermamente condannato l’accaduto esprimendo “vicinanza e solidarietà all’ ASD Lokomotiv Riccia per il gravissimo episodio di razzismo accaduto“. Il giovane centrocampista è stato “vittima di insulti e frasi razziste ingiustificabili ed inaccettabili da parte di qualche giocatore avversario. Non possiamo che stigmatizzare ciò che è successo. Nè il razzismo né ogni forma di discriminazione possono trovare spazio in una manifestazione sportiva.

Bene ha fatto l’ASD Lokomotiv Riccia ad interrompere la partita come segno di condanna contro ogni forma di razzismo. Lo sport è sinonimo di solidarietà, condivisione, spirito di squadra, non certo di cattiveria e intolleranza”.

L’amministrazione ha infine ricordato che Riccia “fa dell’accoglienza e della solidarietà il suo baluardo e che con forza prende le distanze da atteggiamenti e comportamenti di questo genere”.