La risposta della cittadinanza termolese è stata straordinaria, e nel centro raccolta-beni del comitato ‘Insieme per l’Ucraina’ di via Cairoli 39 è stato raccolto in questi pochi ma frenetici giorni tantissimo materiale.

Soprattutto le donazioni hanno riguardato abiti e indumenti. Ora però – spiegano i referenti dell’iniziativa Liberato Russo e Tiziana Tomarelli, in stretto contatto con le persone ucraine residenti in città – a scarseggiare sono i beni di prima necessità, i viveri, oltre che farmaci e materiale sanitario. Da mercoledì 9 marzo il Comitato raccoglierà esclusivamente questi ultimi beni.

Il comitato, messo su insieme dai due termolesi insieme a Vera Kapshiy, dopo essersi appellato alla cittadinanza per la raccolta del materiale necessario al popolo ucraino devastato dalla guerra e dai bombardamenti continui, sta impacchettando come da disposizioni il materiale ricevuto in donazione. “Ci avvaliamo del supporto logistico della Croce Rossa e i beni che raccogliamo li inviamo (e invieremo) al centro di stoccaggio di Avezzano. Inoltre tramiti gli ucraini qui residenti abbiamo un filo diretto con chi è in Ucraina o sta scappando e, anche attraverso le associazioni lì presenti, riusciamo ad avere contezza di quel che effettivamente serve”.

Ed ora quello che serve sono giustappunto generi alimentari (a lunga conservazione) e materiale sanitario, e non già indumenti. “Aumenta di ora in ora il rischio di carenza di cibo, tanto da costringere Kiev a sospendere le esportazioni di carne, segale, avena, grano saraceno, zucchero, miglio e sale. Allo stesso tempo, l’export di grano, mais, pollame, uova e olio sarà consentito solo con il permesso del ministero dell’economia.

Data la situazione creatasi e considerato che siamo in continuo aggiornamento con le famiglie e le strutture del posto, chiediamo a quanti volessero esprimere la loro solidarietà di dare priorità all’acquisto di alimenti a lunga conservazione, prodotti in scatola, latte in polvere per bambini, latte a lunga conservazione, alimenti per neonati, sale, materiale sanitario, medicinali, disinfettanti, coperte. Grazie sin d’ora per quanto vorrete fare!

Riproponiamo la locandina del materiale richiesto e le info sul centro di raccolta.