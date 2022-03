Incivili della monnezza scoperti dall’analisi dei loro rifiuti abbandonati: multe salate

Hanno selezionato e analizzato il contenuto dei sacchetti di spazzatura abbandonati a decine in contrada Fucilieri e sono riusciti a risalire ai responsabili. Per il momento tre persone sono state sanzionate con 600 euro di multa a testa per abbandono di rifiuti. È una operazione singolare e sicuramente dalle conseguenze di rilievo quella messa in azione in modo sinergico dalla polizia locale di Termoli, attraverso le guardie ecologiche, e dal personale della Rieco Sud, che gestisce il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Gli agenti hanno fatto i controlli e l’analisi del sacchetti e hanno scoperto, attraverso vario materiale soprattutto cartaceo trovato all’interno, i nominativi delle persone alle quali appartiene la spazzatura. I trasgressori sono stati convocati e sanzionati per l’illecito.

Ieri la discarica di contrada Fucilieri, a ridosso del ponte della ferrovia, è stata rimossa. La zona è stata completamente bonificata con l’aiuto di un mezzo dotato di braccio meccanico. È la seconda volta in pochissimo tempo che viene pulita: solo lo scorso 24 febbraio erano stati portati via materassi, vecchi mobili e un ingente quantitativo di materiale ingombrante abbandonato proprio in quell’area.

“Negli ultimi anni – precisano da Rieco Sud – ci sono stati diversi interventi di rimozione dei rifiuti abbandonati in contrada Fucilieri e vicino i sottopassi che collegano il lungomare nord con Colle della Torre”. Questa zona purtroppo è soggetta a fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti che si ripetono con cadenza settimanale. La speranza è che le multe salate possano fungere da deterrente laddove mancano completamente il senso civico e il rispetto per l’ambiente. (mv)