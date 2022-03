Allarme incendi fuori stagione, forestali si fanno avanti per squadre di pronto intervento

Non solo in estate, il Molise sta facendo e ha fatto i conti con gli incendi anche durante il periodo invernale. La provincia di Isernia, in particolare, è stata di recente l’area più colpita della nostra regione: a Miranda, Fornelli e Cerro al Volturno (vicino all’area archeologica di Castel San Vincenzo) i roghi hanno devastato boschi e in alcuni casi (a Miranda ad esempio) hanno lambito anche le abitazioni.

Per supportare le operazioni di spegnimento delle fiamme il Comitato degli operai forestali propone alla Regione Molise di attivarsi per istituire squadre di pronto intervento operative proprio in caso di incendi. Sarebbe un modo per rendere meno precari questi operai sulla cui stabilizzazione si è discusso di recente anche in Consiglio regionale e anche alla luce delle maggiori risorse finanziarie che la Regione Molise avrebbe stanziato per la campagna antincendio.

“I forestali potrebbero essere un valido supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile”, spiegano dal Comitato, considerando che “gli effetti dei cambiamenti climatici impongono di non abbassare la guardia nemmeno nei mesi in cui in passato i roghi erano molto rari”. C’è un altro motivo alla base di questa proposta: “I Forestali hanno acquisito esperienza sul campo dal momento che sono già impegnati nel servizio antincendio nei mesi di luglio, agosto, settembre”.

L’idea del Comitato è quella di formare due squadre – una per la provincia di Isernia, l’altra in provincia di Campobasso – composte da quattro o cinque unità chiamate a svolgere regolarmente le mansioni di cantieristica, previste in questo periodo, ma che, all’occorrenza, potrebbero essere chiamate per raggiungere in tempi rapidi le zone interessate dalle fiamme nell’eventualità si verifichi un vasto incendio. “Queste squadre potrebbero essere utilizzate per operazioni di prevenzione al fine di evitare eventi incendiari di grande portata, così come quelli che negli ultimi giorni hanno interessato le aree di Cerro al Volturno, Fornelli e Miranda”, spiegano ancora.

Per realizzare questo progetto la Regione Molise dovrebbe stipulare un accordo con Arsarp, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, alle cui dipendenze lavorano i forestali.

“Chiediamo all’ente regionale di stipulare un accordo con l’agenzia ARSARP – fanno sapere dal Comitato – per attivare al più presto le procedure necessarie al fine di avviare un progetto dai risvolti positivi, non solo in termini occupazionali (ricordiamo che a distanza di meno di un mese dall’inizio dei lavori cantieristici gli operai forestali sono già fermi al palo per problemi amministrativi), ma soprattutto per salvaguardare un ecosistema molisano sempre più a rischio”.