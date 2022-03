Inaugurata l’area giochi a San Pietro. “Presto altre riqualificazioni”

È stata inaugurata stamane la nuova area giochi realizzata nel quartiere San Pietro e Paolo a Termoli.

L’apertura – rende noto il Comune – è slittata di qualche giorno a causa dell’ondata di maltempo che ha interessato la costa negli ultimi tempi.

“Una zona che appare oggi come un piccolo salotto del quartiere dove i più piccoli potranno giocare sotto lo sguardo attento degli adulti che potranno a loro volta godere di qualche attimo di relax.

La riqualificazione interessa anche altre zone del quartiere dove, a breve, sarà realizzato un nuovo campo di basket. In Via Firenze, invece, troverà spazio l’atteso skatepark nei pressi del quale sarà allestita un’altra area con giochi per i più piccoli e panchine dove trascorrere i pomeriggi e le serate più calde”.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Roberti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano unitamente ad altri amministratori del Comune di Termoli, ad Alida Candeloro, progettista dell’area giochi, e ai titolari della Lico, società che ha realizzato i lavori.

“La riqualificazione dei quartieri non si ferma. In altre zone della città saranno realizzati altri luoghi di svago con giochi e giostrine per i più piccoli.

Dopo Colle Macchiuzzo, è toccato al quartiere di San Pietro e Paolo.

Prossimamente sarà ultimato l’appalto per la realizzazione dello skatepark di Via Firenze, a seguire sarà la volta di Via Fortore e Viale d’Italia”, hanno annunciato gli amministratori.

Ed è di oggi anche l’inaugurazione di due nuove giostrine poste all’interno della rotonda di via Saba, nel quartiere periferico Colle della Torre.