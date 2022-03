In ricordo del fotografo Carmine Trivisonno: “Il tuo sorriso nei nostri cuori”

Il 6 marzo del 2021 veniva a mancare Carmine Trivisonno. Storico fotografo, campobassano doc, impossibile non ricordarlo nel suo studio in via Ferrari. Centinaia di sposi, decine di feste, battesimi, comunioni, matrimoni, immortalati dalla sua macchina fotografica per decenni. Sempre con l’immancabile sorriso che lo contraddistingueva.

A un anno dalla sua scomparsa, la moglie Amedea, i figli Tonia, Ilenia, Fabrizio, Manuela e Marco, i generi, le nuore e i nipotini, vogliono ricordare il dolce marito, padre, nonno Carmine Trivisonno. “La sua morte ha segnato un vuoto incolmabile, non solo in chi ha avuto la gioia di averlo accanto, ma anche nell’intera comunità Campobassana della quale ha immortalato come fotografo attimi intensi di vita vissuta da tanti che lo hanno stimato e hanno goduto del suo sorriso costante, della sua disponibilità e umiltà.

La famiglia e la sua città sono stati nel suo cuore fino alla fine, a dimostrazione che ci sono persone il cui ricordo non potrà sbiadire mai”.