In Molise sembra impossibile prenotare a telefono gli esami da fare in ospedale. E’ quanto si evince da una telefonata registrata e successivamente pubblicata sulla pagina facebook del consigliere regionale Angelo Primiani.

Interlocutrici del dialogo sono una operatrice del call center e una utente con sei impegnative del proprio medico curante per delle banalissime analisi del sangue da fare indifferentemente all’ospedale Cardarelli di Campobasso o al vecchio nosocomio cittadino di via Petrella.

In entrambi i casi la signora del call center che lavora nel Cup, il Centro unico delle prenotazioni, dice che è impossibile mettere in lista la donna senza spiegare le ragioni.

E così una operazione semplice come quella di una prenotazione a telefono diventa un caso per tornare a parlare del sistema di software sanitari che non comunicano tra loro. “È inaccettabile. Non oso immaginare come un anziano che magari abita da solo e senza auto nelle aree interne della regione, possa realisticamente compiere questa missione impossibile. A maggior ragione quando nevica. Insomma, siamo alle solite!” questo il commento del consigliere pentastellato Primiani che preannuncia anche il racconto “della sconfinata rete di software che impallano i nostri sistemi sanitari”.

Ma quello dei disagi al Cup è un racconto che ricorre spesso nelle cronache molisane specie da quando, più o meno un anno fa, è stato adottato un sistema informatico che avrebbe dovuto velocizzare queste pratiche. Basta fare una veloce ricerca in rete per ritrovare decine di racconti di pazienti che hanno atteso ore perché il personale allo sportello era scarso o perché il sistema era andato in tilt. Senza contare tutte le volte in cui non è stato possibile pagare con la carta di credito perché il pos era fuori servizio.