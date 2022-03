Il Trofeo Primavera va a Ceppaloni. Secondo posto per la Bocciofila Frosolonese

Sfuma proprio sul più bello la possibilità per tre atleti di Macchiagodena, portacolori della Bocciofila Frosolonese, Nicola Perrella, Valerio Pinelli e Fabiano Iapaolo, alla loro prima finalissima, di conquistare il successo in una gara ufficiale.

La terna della Frosolonese, infatti, dopo un perfetto cammino, durante il quale ha messo ko formazioni esperte, ha ceduto in finalissima alla terna beneventana di Ceppaloni, formata da Pompeo Cifiello, Valerio De Blasio e Daniele De Blasio. 12-5 il risultato della finale.

A organizzare la ‘Gara di Primavera’, una terna regionale, è stata la Bocciofila Avis Campobasso, club presieduto da Giuseppe Iacovino che il prossimo 8 maggio sarà protagonista con una manifestazione a coppia nazionale, denominata ‘4° Trofeo AVIS Campobasso’.

Al terzo posto la formazione di casa, formata da Gennaro Presutti, Alessandro De Castro e Vincenzo Iengo; quarta piazza per Franco Colavecchia, Carmelo Arietano e Rocco Ricci del Bocciodromo Comunale Campobasso.

A completare il quadro finale: i casertani Antonio Tessitore, Sossio Perfetto e Giovanni D’Errico della Santa Barbara Sant’Arpino (quinti); Luigi Di Spalatro, Roberto Muchetti e Giuseppe Senese della Madonna delle Grazie Termoli (sesti); Angelo Prebenna, Giovanni Prebenna e Natalino Spaccamiglio delle Fortezze Volanti Ariano Irpino (settimi).

Il direttore di gara è stato Lucio Fiorella, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Gli arbitri di campo sono stati Silvio Mancino, Rino Di Paolo e Antonio Iacobucci.

Domenica 20 marzo 2022 di nuovo in campo con il Trofeo San Giuseppe alla memoria di Giuseppe Tasillo, un Individuale Regionale, organizzato dalla Bocciofila Frosolonese del presidente Pasquale Mangione.