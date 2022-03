DepSure, all’anagrafe Alessio De Pasquale, è un giovane artista classe 2000 originario di Campobasso. Esperto di musica, studia sin da bambino diversi strumenti cimentandosi nel canto. E’ studiando che scopre nel 2014 l’hip hop e due anni dopo pubblica su YouTube il suo primo singolo, “Potpourri”.

Nel maggio del 2018 pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo primo ep “8 -Reasons”, composto da 8 brani completamente scritti e prodotti dall’artista. Nello stesso anno partecipa anche alla competizione musicale nazionale di “Casa Sanremo Tour” superando il secondo step e guadagnandosi l’accesso tra i 100 semifinalisti al Palafiori di Sanremo a gennaio 2019.

Il mese successivo è ospite presso la sala Teatro “Luigi Tenco” del Palafiori di Sanremo, dove si esibisce. Ad aprile 2020 pubblica il singolo “Melodia”, in collaborazione con la cantante e modella londinese Kaory Desole. Il brano riesce ad entrare nelle playlist Top Country: United Kingdom e Top City: Dublin.

Successivamente, con “Habitat” firma il primo capitolo del suo percorso con Aar Music Label. A fine 2021 è tra i finalisti, nella squadra di Shablo, del talent “Is me – Music Edition” andato in onda su Mtv.

E’ in questa circostanza che DepSure porta in scena la sua evoluzione stilistica, votata all’r&b, al soul e alla synthwave. Su questo filone pubblica i suoi ultimi singoli: “Tentazione”, “Endorfina” e “Malinconia” che insieme compongono una trilogia sulla tematica delle relazioni. una trilogia che oggi è formalmente suggellata dall’uscita del nuovo brano: “Amorfismo”. Musica, parole, immagini che chiudono la trilogia e che definiscono lo stile e l’identità musicale di questo giovane e talentuoso artista.

Se “Malinconia” guardava al futuro, “Amorfismo” infatti ne è la conferma. Il nuovo singolo di DepSure, che su you tube sta già spopolando, dà vita ad una dimensione sonora ancora inedita in Italia, rimanendo comunque fedele all’ R&B/Soul e Contemporary R&B, accompagnato da un coro Gospel (precisamente l’Isernia Gospel Choir, coro Gospel di Isernia).

Il brano ha un mood Dark, con un carattere nostalgico e malinconico. La scrittura si lega bene con la struttura del brano e si evolve con esso, dove le parole narrano sentimenti e sensazioni contrastanti, come “La Tentazione” – “L’Endorfina” e “La Malinconia”, ingredienti delle varie fasi di un amore passato.

Dopo l’inebriamento iniziale, nell’evoluzione del brano, l’amore si trasforma in “Amorfismo”.

All’interno del video fanno da contorno delle Location molto caratteristiche della Regione Molise, come il Teatro Savoia e la Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso.

“Amorfismo” è nata durante la prima ondata di Covid in quarantena “non volevo pubblicare questo singolo come tutti gli altri brani – racconta Alessio – ci doveva essere una storia dietro. In Amorfismo ho aggiunto il coro gospel perché, oltre a sperimentare, sapevo che poteva fare la differenza, volevo ottenere un sound originale. Sto cercando di portare qualcosa di nuovo, l’r&b in Italia ancora non va tanto, ma presto diventerà uno dei generi di punta”.

Non resta che seguirlo.