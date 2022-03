Il Termoli vince a tempo scaduto e torna a +3, pareggia il Campodipietra

Negli anticipi del sabato di Eccellenza molisana il Termoli calcio ha vinto in casa del Campobasso 1919 per 1-0 grazie a una rete di Carnevale a tempo scaduto. Un risultato che permette ai giallorossi di tornare in vetta a +3 dall’Olympia Agnonese che gioca oggi in casa contro il Pietramontecorvino.

Nell’altra gara disputata ieri il Campodipietra non è andato oltre l’1-1 a Sesto Campano, perdendo ulteriormente contatto dalle prime e precipitando a -7 dal Termoli.

Questo pomeriggio le altre sei partite del 23esimo turno di campionato.