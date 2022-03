Più della metà della segreteria regionale del Partito democratico è composta da donne, mentre complessivamente la ‘squadra’ è stata cambiata dell’80%: lo annuncia con un pizzico di orgoglio il segretario dem Vittorino Facciolla che ha riunito la Direzione regionale ieri (15 marzo). E’ un primo segnale di rinnovamento in vista delle prossime sfide elettorali: le Politiche e le Regionali in programma nel 2023 (salvo imprevisti), in occasione delle quali i democratici dovranno definire il perimetro delle alleanze per vincere alle urne.

Poco meno di un mese fa, nella Direzione nazionale del partito, il segretario Enrico Letta è stato chiaro: “Io vorrei che fossimo tutti convinti che – in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile – dobbiamo avere l’ambizione di vincere e non l’istinto di sopravvivere”, le sue parole. “Per me la cosa più importante è il progetto per domani, per il 2023, per andare a vincere le politiche. Ci sarà un prologo importante nelle amministrative di primavera”. E sull’alleanza con i 5 Stelle Letta ha aggiunto: “E’ un rapporto politico che dura e durerà”.

In questo orizzonte il Pd Molise ha avviato il nuovo corso Segreteria regionale. I membri di diritto sono 16: Costanza Carriero, Nicola Manocchio, Lea Ferrara, Alessandro Aceto, Alice Vitiello, Vanda Mazza, Candido Paglione, Michela Cerbaso, Ovidio Bontempo, Mariarosaria di Stefano, Giuseppe Cecere, Giulia D’Antonio e Giuseppe Vaccaro.

Sono stati riconfermati i tre vice segretari: Giovanna Viola, Vittorio Rossi e Maricetta Chimisso.

Fanno parte della Segreteria regionale come invitati permanenti: la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Micaela Fanelli e Oscar Scurti, Luciano Sposato e Andrea Vertolo, ossia i segretari delle tre Federazioni Pd del Molise. “Abbiamo voluto che la nuova Segreteria rappresentasse tutto il territorio regionale”, esplicita Facciolla.

Completano la rosa dell’organico la portavoce delle Donne Dem Manuela Vigilante e i componenti dell’Assemblea Nazionale Bibiana Chierchia, Laura Venittelli, Carlo Veneziale ed il Presidente dell’Assemblea regionale Antonio Pardo d’Alete.

“Siamo soddisfatti del lavoro che il Partito sta svolgendo e del nuovo apparato della Segreteria regionale rinnovata nella quasi totalità – ha dichiarato il Segretario regionale Vittorino Facciolla -. Questo è indice della volontà di aggiungere energie nuove nella Segreteria del Partito e soprattutto dare ampio spazio alle donne che in questa nuova formazione costituiscono oltre il 50%. Sono convito che la nuova Segreteria saprà aver un ruolo attivo e propositivo nella scena politica della nostra regione”.

All’ordine del giorno della Direzione regionale anche il progetto di accoglienza profughi.