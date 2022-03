Il Molise stupisce ai Campionati nazionali: i cuochi conquistano 3 medaglie

E’ incoraggiante il bottino conquistato dal Molise ai Campionati della cucina italiana di Rimini: due medaglie d’argento e un bronzo. Sul podio Andrea Soledad Lopez, lady chef molisana, e Alberto Cozzolino, chef executive. Ma ottiene grandi soddisfazioni tutta la squadra molisana che stupisce nell’importante kermesse romagnola dove hanno fatto capolino anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sottosegretario Andrea Costa.

Emozionante il percorso del sodalizio capeggiato dal team manager Domenico Antenucci e dal capo team, Gaetano Minervini. Tra i fornelli Lello Garofalo, Giovanni Di Benedetto, Ermando Paglione, Ernesta Vassolo, Marco Massaro, Francesco Cifelli, Brigida Palladino ed i pasticcieri Ugo Benedetto e Chiara Di Pietro.

“E’ una grande la soddisfazione che premia tutta la nostra regione”, il commento dell’assessore Vincenzo Cotugno. “Il Campionato nazionale si è confermata una vetrina eccezionale e le medaglie conquistate hanno ancor di più esaltato la competenza e la professionalità dei nostri cuochi e la magia dei nostri prodotti. Ringrazio tutti i componenti del Team regionale per la straordinaria performance di Rimini e non vedo l’ora di riabbracciarli in Assessorato, luogo che gli ha portato fortuna prima della kermesse nazionale”.

E ora lo sguardo è rivolto ai prossimi Campionati del Mondo in Lussemburgo.