La prima piazza molisana a manifestare il proprio dissenso alla guerra che sta devastando l’Ucraina è stata quella di Isernia. Ieri sera, 2 marzo, a partire dalle 18.30 sindaco, amministratori e cittadini di tutte le età sono scesi in strada e si sono ritrovati in Piazza della Repubblica per poi sfilare, silenziosamente, nelle vie della città. Con il ‘grido’ delle loro fiaccole accese, dei loro cartelli giallo-blu e delle loro bandiere, dell’Ucraina e della Pace.

Presente anche il primo cittadino Piero Castrataro che nei giorni scorsi aveva invitato la cittadinanza tutta a unirsi al coro “contro la follia della guerra”. E i cittadini, presenti in centinaia, hanno risposto ‘presente’ e non si sono voltati dall’altra parte.

Ma oggi – ottavo giorno di guerra – è il giorno dei cortei contro l’invasione russa nel Paese ucraino anche per il capoluogo Campobasso e per la seconda cittadina della regione, Termoli.

A Campobasso l’appuntamento è alle 17 e 30 in piazza Municipio. Due ore, tanto durerà il sit-in, in cui verranno letti brani letterari-poetici tra due momenti musicali affidati alle corde di violino del maestro Valentino Palladino che apriranno e chiuderanno il presidio (fine evento prevista per le 19 e 30).

Sempre nel pomeriggio, praticamente in contemporanea, è previsto un presidio per la pace a Termoli organizzato dalla Rete della Sinistra che ha chiamato a raccolta i cittadini lungo corso Nazionale (angolo via Adriatica) sempre alle 17 e 30.

(foto fb di Piero Castrataro sindaco)