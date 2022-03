Il Campobasso in notturna a Catania: Cudini vuole un altro colpaccio

Altro giro, altra… siciliana. Con la vittoria sul Messina il Campobasso ha messo una seria ipoteca sulla salvezza diretta, toccando quota 36 punti in classifica. Domani, 16 marzo, altro impegno: si va a Catania, in casa di una squadra alle prese con problemi societari ma che in campo li fa eccome i punti. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00.

Servirà una prova accorta, con quel pizzico di spavalderia che contraddistingue sempre i rossoblù di Cudini. Il tecnico tornerà a sedere in panchina dopo aver scontato la giornata di squalifica. Out invece Magri ammonito a bordo campo per proteste domenica scorsa, era diffidato. Difficilmente si vedranno in campo gli acciaccati, che invece dovrebbero tornare arruolabili il 20 con il Latina. Su tutti, l’attaccante Emmausso.

Non dovrebbero verificarsi grossi scossoni nella formazione iniziale. L’impianto è collaudato e magari un po’ di turnover potrebbe vedersi domenica prossima. Raccichini difenderà i pali, difesa a quattro con Dalmazzi e Menna al centro, a destra Sbardella insidia Fabriani, a sinistra ballottaggio tra Pace e Vanzan.

In mediana il mister è orientato a riproporre il rombo, con Persia vertice basso e Candellori alto, Tenkorang e Bontà gli interni. In avanti impossibile rinunciare a Liguori che sarà affiancato da Rossetti. La gara sarà arbitrata dalla signora Maria Marotta della sezione di Sapri, assistita da Alex Cavallina di Parma e Marco Croce di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale Federico Longo di Paola.

32^ giornata: Messina-Catanzaro, Taranto-Avellino, Palermo-Fidelis Andria, Monopoli-Vibonese, Picerno-Potenza, Bari-Juve Stabia, Catania-Campobasso, Latina-Virtus Francavilla, Paganese-Foggia, Turris-Monterosi.

Classifica: Bari 65, Catanzaro 55, Virtus Francavilla 54, Avellino e Monopoli 52, Palermo 51, Turris 45, Foggia 44 (-2), Latina 43, Juve Stabia 42, Picerno 40, Catania 39 (-4), Monterosi 37, Taranto e Campobasso 36, Messina 32, Paganese 30, Potenza 27, Fidelis Andria 24, Vibonese 19.