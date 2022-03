Il 5 marzo 1951 è nato a Rimini l’amico Colombo Vincenzi, in arte Bobo. E’ arrivato con il padre in Molise, dove poi è rimasto: innamorato della nostra terra, ne ha fatto subito una bandiera. E’ più molisano Bobo che i molisani tutti. Si è speso, con la sua arte culinaria, a proporre la cucina molisana, ad usare solo i prodotti molisani, ad urlare al mondo che il Molise è la terra a cui Gesù ha dato la biodiversità – con la più alta percentuale al mondo – grazie all’acqua, al verde dei pascoli, alle montagne, al mare. Tutto racchiudibile in un fazzoletto di terra, il più stretto fazzoletto d’Italia, che dal Tirreno all’Adriatico è stato influenzato da popoli, civiltà, tradizioni, migrazioni.

Bobo sta al Molise come il Molise sta a Bobo. Negli ultimi mesi una malattia, due perdite familiari gravissime, un incendio che ha distrutto metà della sua struttura a Guglionesi. Eppure, anche oggi, era al suo posto di lavoro a decantare una terra che, forse, non gli ha ancora dato un segno tangibile di riconoscenza. I cuochi del Molise, gli amici di sempre capeggiati da Filindo Russo, sono pronti ad una grande festa che si svolgerà all’Agrifoglio di Montenero di Bisaccia grazie all’interessamento e alla disponibilità di Fabio, della sezione Molise della Federazione Italiana Cuochi. Il 5 maggio saremo tutti lì a far festa con il miglior chef che il Molise abbia mai avuto. Prima ancora, vi sarà una cerimonia presso il Comune di Guglionesi, suo paese adottivo. Auguri caro Bobo, auguri al nostro Chef dal basco e dalle mutande rosse.