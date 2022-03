La marineria termolese potrebbe continuare lo sciopero contro il caro gasolio anche la prossima settimana lasciando pescherie, mercato del pesce, ristoranti e supermercati senza prodotti locali. É quanto emerso oggi pomeriggio in una riunione al mercato ittico fra i pescatori che dallo scorso lunedì stanno tenendo i pescherecci ancorati al porto e quindi non vanno in mare a causa delle spese troppo alte per il carburante.

La maggioranza dei pescatori riuniti ha deciso al momento di continuare il fermo ma la decisione andrà riportata alla riunione generale delle marinerie d’Italia che si terrà domani mattina 11 marzo ad Ancona a partire dalle 10.

In effetti che lo sciopero potesse continuare a oltranza lo avevano già annunciato gli stessi pescatori durante il confronto in comune con il sindaco Francesco Roberti nella giornata di martedì. Proprio Roberti si è fatto portavoce delle istanze della marineria inviando una richiesta di incontro urgente al presidente Donato Toma mentre ieri una delegazione della flottiglia molisana ha raggiunto Roma per portare le stesse richieste in Parlamento.

Intanto a Termoli durante il confronto fra i pescatori, il comandante della Capitaneria di porto Amedeo Nacarlo è passato al mercato ittico per un saluto alla marineria. Nacarlo ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori che con grande sacrificio in questi giorni non stanno andando in mare e che potrebbero continuare la protesta fino a quando non avranno risposte dal Governo.