Minuto 51. Liguori, il solito imprendibile Liguori, corre veloce a destra, sterza, dà uno sguardo al centro e scova tutto solo un compagno di squadra. Passaggio automatico e preciso, stop e tiro in rete. Ma chi è l’autore del 2-0? Si chiedono in molti sugli spalti non riconoscendo il calciatore che ha appena bagnato l’esordio dal primo minuto con un gol pesantissimo.

A fugare ogni dubbio ci pensa lo speaker nonché addetto stampa, Andrea Vertolo: “Gol del Campobasso, ha segnato con il numero 98 Don Bolsius…”. Si è presentato nel migliore dei modi l’olandese classe 1998, 24 anni a novembre, ai tifosi rossoblù. Una marcatura che ha permesso alla squadra di Cudini di fissare il punteggio sul 2-0 contro il Latina e di chiudere di fatto una partita molto complicata e ‘spaccata’ dalla bellissima realizzazione di Persia a fine primo tempo.

Un giocatore approdato in Italia neanche un anno fa, quando la Fermana ha deciso di puntare su di lui. Don Jose Henricus Bolsius, all’anagrafe, proveniva dal Den Bosch (Seconda Divisione Olandese) dove ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile facendo l’esordio in prima squadra con 30 partite e 5 assist. Esperienza anche al Kozakken Boys in Terza Divisione con un totale di 43 presenze, 5 gol e 4 assist.

‘L’olandese volante’, tanto per evocare la mitica imbarcazione dei Pirati dei Caraibi, ha sottoscritto con i marchigiani un accordo biennale e da settembre a gennaio ha collezionato 13 match e un gol. Attualmente è in prestito nel capoluogo molisano.

Bisogna dire che mister Cudini aveva già puntato su di lui nel secondo tempo di Catania, confermandolo da titolare contro il Latina. E ha avuto ragione, anche se ha giocato un primo tempo timido. Nella ripresa è entrato in campo con un altro piglio. E ora vuole difendere con le unghie la maglia da titolare conquistata.

Mercoledì 23 marzo, alle ore 14.30, si giocherà il secondo tempo di Campobasso – Turris, valevole per il recupero della 29^ giornata del campionato di Lega Pro. Rimangono validi i biglietti acquistati il 26 febbraio per la gara. Questi invece sono i prezzi per chi volesse acquistare il tagliando ex novo, appunto solo per la ripresa della partita: Curva Nord e Sud e Tribuna inferiore 5 euro più uno di prevendita. Tribuna Laterale Sud e Nord 10 euro più uno di prevendita. Tribuna Centrale 20 euro più 2 di prevendita.

Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.