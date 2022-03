I cuochi molisani a Rimini: sfida tra i fornelli ai campionati nazionali

Domenico Antenucci (team manager), Gaetano Minervini (capo team), si cimenteranno Lello Garofalo, Giovanni Di Benedetto, Ermando Paglione, Ernesta Vassolo, Marco Massaro, Francesco Cifelli, Brigida Palladino ed i pasticcieri Ugo Di Benedetto e Chiara Di Pietro. Ecco i nomi dei cuochi che avranno il compito di rappresentare il Molise ai Campionati italiani in programma a Rimini dal 27 al 30 marzo. Si tratta della più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.

Ma prima di partire per la città romagnola, giovedì 24 marzo la squadra de “L’Unione Cuochi Molise” si presenterà nella sede dell’Assessorato Regionale al Turismo e Cultura guidato dall’assessore Vincenzo Cotugno che “ha inteso favorire un incontro istituzionale al fine la conoscenza dell’enorme lavoro divulgativo della Federazione Italiana in merito alla cucina, alle sue peculiarità, alla più vera conoscenza dei prodotti locali, alla biodiversità connessa ad essi ed al loro uso in cucina”, spiegano gli organizzatori dell’incontro con la stampa. I singoli componenti del team si potranno così presentare. “Si tratta di un team rinnovato che avrà l’onere di riaffermarsi nell’Olimpo della Cucina Italiana come già seppe fare qualche anno addietro”, dicono ancora dalla federazione molisana. Il team gareggerà nella sfida a squadre che si terrà il 29 marzo e “sicuramente lo farà al meglio come solo i molisani sanno fare. Una gara che si attende difficile ma non impossibile visto il calibro della squadra”.

“Cucinare non significa solo leggere una ricetta: è una questione di sensibilità, di rispetto degli ingredienti e dei tempi di preparazione. Tutto funziona come nelle più belle opere d’arte: non si sa niente di un piatto fintanto che si ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere”.

Interverranno alla conferenza stampa, oltre l’intero team, l’assessore Vincenzo Cotugno e i vertici della Unione Cuochi Molise.