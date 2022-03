Hidro Sport, Giovanni Oriente sforna un’ottima prova a Civitavecchia

Davvero una prestazione consistente quella offerta dal giallo-blu Giovanni Oriente, classe 2004 appartenente alla categoria Juniores, nella prova di qualificazione per i Campionati italiani Indoor di nuoto di Fondo, nell’impianto natatorio di Civitavecchia.

Cinquemila metri nuotati in vasca da 50 ad un ritmo parso immediatamente brillante per lui, che si è mosso tatticamente in maniera lucida gestendo da atleta esperto, seppur alle primissime esperienze con la distanza, ha mantenuto le giuste energie per un finale in crescendo che lo ha portato a completare la distanza in 58’41”90, tempo di notevole valore tecnico che rappresenta anche il suo primato personale.

L’ottima prestazione lo ha portato anche ad un piazzamento di rilievo nella classifica finale, essendo giunto quarto di categoria e secondo tra i nati 2004.

L’attesa si sposta adesso verso i riepiloghi dei vari concentramenti che si sono svolti in gran parte delle regioni d’Italia, per determinare le graduatorie definitive degli ammessi alla finale del Campionato Italiano Indoor che si svolgerà, come ormai di consuetudine, tra le corsie dello stadio del nuoto di Riccione il 7 e 8 Aprile prossimi.