Guglionesi, voragine nell’asfalto in via Portanova: camion resta incastrato

Un camion è rimasto incastrato in una voragine che si è aperta improvvisamente questa mattina 8 marzo nel pieno centro urbano di Guglionesi. Il fatto è avvenuto attorno alle 7,30 quando l’autoarticolato stava percorrendo la zona di via Portanova, sopra il cosiddetto lungomare di Guglionesi.

Immediata la richiesta di soccorso al 112 e al 115. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Termoli per mettere in sicurezza l’area ed evitare danni a persone o cose.

Voragine nell’asfalto a Guglionesi

L’autista del mezzo pesante è riuscito a scendere dal mezzo senza grossi problemi mentre la strada è stata chiusa al traffico. L’area è stata transennata dai carabinieri mentre una gru ha rimosso il camion liberando la strada, così da poter effettuare ulteriori accertamenti sulla tenuta del terreno.

Sono le infiltrazioni di acqua probabilmente la principale causa ipotizzata per il cedimento della sede stradale di via Portanova a Guglionesi. Nella tarda mattinata, in seguito alla messa in sicurezza della zona e alla rimozione del camion rimasto incastrato nella voragine che si è allargata nell’asfalto, si sta procedendo a un intervento di scavo ulteriore per capire l’entità del danno e la causa anche in relazione all’impianto fognario che sembrerebbe compromesso.

Sul posto i tecnici della struttura Municipale e la ditta incaricata di effettuare le prime indagini, la Vernucci di Guglionesi. La zona di via Portanova è quella dove si tiene il consueto mercato settimanale del martedì ed è stato proprio uno dei camion degli ambulanti arrivati di buon’ora in paese per allestire le bancarelle a restare incastrato nell’asfalto sprofondato.