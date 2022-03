Si chiude oggi a Guglionesi la raccolta beni in favore della popolazione ucraina avviata alcuni giorni fa.

I volontari dell’Associazione di volontariato e protezione civile Sant’Antonio sottolineano la straordinaria solidarietà della popolazione e delle attività commerciali, a cominciare dalle farmacie, che hanno messo a disposizione oltre ai beni di prima necessità – e soprattutto generi alimentari a lunga conservazione – anche medicinali e prodotti per l’igiene, in modo particolare per i bambini. Beni, questi ultimi, altrettanto necessari nella condizione in cui versano le tante persone (in particolare donne e bambini) in fuga dalla guerra.

Domattina, domenica 13 marzo, tutto il materiale raccolto sarà imballato per essere ritirato e cominciare il suo viaggio, con destinazione un campi profughi al confine tra Polonia e Ucraina.