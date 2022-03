Il Termoli ha battuto il Guglionesi ed è nuovamente in solitaria al comando dell’Eccellenza molisana. Il recupero della 17esima giornata di campionato è stato disputato questo pomeriggio 9 marzo allo stadio Gino Cannarsa, dopo il rinvio di qualche settimana fa per i contagi Covid fra i neroverdi.

A decidere l’incontro è stato ancora una volta capitan De Filippo, autore delle due reti nel primo tempo che hanno permesso ai giallorossi di incamerare tre punti e salire ora a quota 54, tre lunghezze sopra l’Olympia Agnonese che però ha una gara da recuperare. Seguono il Campodipietra a 49 e l’Isernia a 48 punti in 21 partite completate.

Per De Filippo con quelle di oggi sono 30 le reti messe a segno in campionato, come testimoniato dal post celebrativo diffuso sui social dalla società giallorossa.