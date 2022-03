Il 26 gennaio scorso la firma del contratto tra il Comune di Toro e l’Asrem per il comodato d’uso gratuito dei locali comunali che, a partire da domani – giovedì 24 marzo – saranno la nuova sede della Guardia medica al servizio anche dei comuni di Campodipietra e San Giovanni in Galdo.

L’amministrazione di Roberto Quercio con oltre 17mila euro del Fondo Infrastrutture Sociali per i Comuni del Sud, ai quali sono stati aggiunti anche risorse del Comune, ha trasformato, reso fruibile e soprattutto messo a norma i locali che tornano nel cuore del paese (al momento si trovano nella struttura della Fisiomedica Loretana) per garantire all’utenza il servizio medico di continuità assistenziale.

La struttura, che si trova in via Pozzillo, è la stessa che durante il terremoto in Molise ha ospitato le attività della Caritas. Di proprietà del Comune, l’edificio è stato dotato di un’accogliente sala d’attesa, servizi igienici dedicati anche ai diversamente abili, un ambulatorio, una sala ristoro.

Fino a prima dei lavori le condizioni strutturali non permettevano lo svolgimento del servizio di continuità assistenziale, ma dopo i lavori di ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza la sede ha assunto tutt’altro aspetto.

Sono stati realizzati nuovi impianti elettrici, tecnologici e di climatizzazione oltre che di videosorveglianza. Completamente rinnovati i servizi igienici e gli infissi, sia esterni che interni. Nuovi anche gli arredi e le attrezzature.

Il Servizio di continuità assistenziale ha l’obiettivo di garantire le prestazioni solitamente fornite dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta al di fuori dei giorni e degli orari del loro lavoro. E’ in funzione dalle 8 alle 20 nei giorni feriali e h24 durante i fine settimana. Il medico di turno effettua visite, sia domiciliari che territoriali, su proprio giudizio, quando per l’utenza risulti impossibile, a causa dello stato di salute, recarsi di presenza presso la sede del servizio di continuità assistenziale.