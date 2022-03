Guardare in avanti

di don Mario Colavita

Quando leggo il passo del vangelo di Luca della parabola del Padre misericordioso e dei due figli e fratelli penso al sacramento della riconciliazione.

Un sacramento purtroppo in crisi, sembra quasi una cosa usale non confessarsi più, tralasciando il meglio della grazia di Dio.

Papa Francesco venerdì sera ha celebrato questo sacramento prima della consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina.

Ha detto parole bellissime circa il sacramento del perdono, ha parlato della gioia e dell’accoglienza del Padre: “non siamo anzitutto noi che torniamo al Signore; è Lui che viene a visitarci, a colmarci della sua grazia, a rallegrarci con la sua gioia. Confessarsi è dare al Padre la gioia di rialzarci. Al centro di quanto vivremo non ci sono i nostri peccati, ci saranno, ma non sono al centro; il suo perdono: questo è il centro. Proviamo a immaginare se al centro del Sacramento ci fossero i nostri peccati: dipenderebbe quasi tutto da noi, dal nostro pentimento, dai nostri sforzi, dai nostri impegni. Invece no, al centro c’è Lui, che ci libera e ci rimette in piedi”.

È una vera e propria sfida oggi quella di ristabilire questo rapporto buono con il Padre avendo la forza di dargli i nostri peccati. Sono così “peccati” che noi non li vogliamo dare a Dio, ci rimangono appiccicati al punto da compromettere la nostra bellezza.

I pastori oggi fanno fatica a confessare, ci si confessa poco e male forse perché non sappiamo più leggere Dio, ascoltarlo e misurare la vita sulla parola del vangelo.

L’itinerario quaresimale ci mostra chi è il nostro Dio e il cammino che stiamo facendo è verso il Padre misericordioso.

Il nostro, di cammino, non dovrebbe essere pesante è gioioso perché sappiamo, o meglio ci sforziamo, di capire il cuore di questo Padre.

La parabola di Luca ci aiuta ad entrare nel cuore del Padre e a farci stare bene, scoprire che il nostro Dio è come quel Padre che ha accolto con un sguardo avanti il figlio sciagurato.

Il Padre guarda sempre avanti, l’oltre di Dio è in vista della nostra conversione e dell’abbraccio finale.

Il testo di Luca dice che il padre vedendo il figlio di lontano si commuove, corre in avanti e lo bacia. Commozione e bacio dicono di che pasta è fatto il Padre, è ricco di misericordia e di perdono.

Seguono tre gesti simbolici: il dono della veste lunga: segno della dignità ritrovata, dignità di figlio; l’anello al dito, una sorta di sigillo di famiglia, un reintegro nella famiglia; i sandali: sono segno degli uomini liberi, gli schiavi e i poveri in genere camminavano a piedi nudi.

Infine il terzo protagonista: il figlio maggiore. Per ultimo, il fratello maggiore fa capolino solo alla fine, arrivando, ignaro di tutto, nel bel mezzo della festa preparata con rapidità straordinaria e generosa abbondanza dal Padre.

Questo fratello maggiore ha imparato le regole, ma non ha imparato a voler bene: quindi a obbedire con amore. Soprattutto non ha imparato la gratuità, che è sovrabbondanza in perdita, dare senza calcolo.

È maggiore ma non capisce tanto, è grande di età ma è immaturo, fa il difficile, sembra a tratti invidioso della vita nuova del fratello minore.

Succede tante volte nelle famiglie di essere invidiosi dei fratelli, di litigare e odiare perché i genitori si sono comportati in un certo modo.

Nelle chiese c’è anche questa scena quando i rancori e le gelosie cominciano a crescere nei fedeli poco maturi.

Penso che la parabola ci insegni tante cose a più livelli: personale, familiare e comunitario e ci fa riflettere su questo Padre che dobbiamo chiamare prodigo che dona senza misura, in abbondanza.

È il volto del Padre che mi interessa e mi affascina, come quello del pittore olandese Rembrant perché accoglie e dona, non crea distanze e non gela, al contrario è caldo e familiare.