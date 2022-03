Grande teatro in Molise: il ritratto di Eduardo De Filippo del talentuoso Lino Musella per 3 giorni al Loto

Una tre giorni di teatro da non perdere al Loto di Ferrazzano il 3, 4 e 5 aprile (e il 6 al Fulvio di Guglionesi) con ‘Tavola tavola, chiodo chiodo’ di e con lo straordinario Lino Musella.

Si tratta di una nuova produzione di Elledieffe e dello Stabile di Napoli con Lino Musella, autentico talento della scena, tra i più apprezzati della sua generazione, vincitore – tra gli altri – nel 2019 del Premio Ubu come migliore attore. A dare il la a questo nuovo progetto, fortemente voluto dall’attore napoletano – presente, tra l’altro, nel cast di “È stata la mano di Dio”, pellicola di Paolo Sorrentino che ha ottenuto la nomination all’Oscar per il Miglior Film Straniero – sono state le tante riflessioni emerse, durante la pandemia, sul mondo dello spettacolo e sulle sue sorti.

“In questo tempo mi è capitato – scrive Musella nelle sue note – di rifugiarmi nelle parole dei grandi: poeti, scrittori, drammaturghi, filosofi, per cercare conforto, ispirazione o addirittura per trovare, in quelle stesse parole scritte in passato, risposte a un presente che oggi possiamo definire senza dubbio più presente che mai; è nato così in me il desiderio di riscoprire l’Eduardo capocomico e – mano mano – ne è venuto fuori un ritratto d’artista non solo legato al talento e alla bellezza delle sue opere, ma piuttosto alle sue battaglie donchisciottesche condotte instancabilmente tra poche vittorie e molti fallimenti”.

Tommaso De Filippo – impegnato nella cura dell’eredità culturale della famiglia – ha appoggiato Lino Musella nella sua ricerca nelle memorie di Eduardo volendo incoraggiare fortemente il dialogo tra generazioni in scena. L’attore ha dato dunque voce e corpo alle parole delle lettere indirizzate alle Istituzioni, ai discorsi al Senato, agli appunti, ai carteggi relativi all’impresa estenuante per la costruzione e il mantenimento del Teatro San Ferdinando; affiancato in scena dal maestro Marco Vidino che ha eseguito dal vivo musiche originali appositamente composte per lo spettacolo.

“Tavola tavola, chiodo chiodo – continua Musella – sono le parole incise su una lapide del palcoscenico del San Ferdinando, lapide che Eduardo erige a Peppino Mercurio, il suo macchinista per una vita, che tavola dopo tavola, appunto, era stato il costruttore di quello stesso palcoscenico, distrutto dai bombardamenti nel ‘43. Faccio parte di una generazione nata tra le macerie del grande Teatro e che può forse solo scegliere se soccombere tra le difficoltà o tentare di mettere in piedi, pezzo dopo pezzo, una possibilità per il futuro, come ermeticamente indicano quelle parole – incise nel Teatro di Eduardo – che in realtà suggeriscono un’azione energica e continua. Questo grande artista è costantemente impegnato a ‘fare muro’ per smuovere la politica e le Istituzioni e ne esce spesso perdente, in parte proprio come noi in questo tempo, ma anche da lontano non smette mai di alzare la sua flebile, roboante voce e mi piace pensare che lo faccia proprio per noi”.

“Oltre a divertire e commuovere, il ritratto che di Eduardo De Filippo traccia un sublime Lino Musella va oltre. Chi vede Tavola tavola, chiodo chiodo esce migliore dal teatro. Questo spettacolo segnerà il nuovo decennio del teatro italiano”, così il direttore artistico delle stagioni teatrali del Loto e del Fulvio, Stefano Sabelli.

Lo spettacolo sarà di scena al Teatro del Loto domenica 3 aprile alle 19.30, lunedì 4 aprile alle 20.30 e martedì 5 aprile alle 20.30. Mercoledì 6 aprile una ulteriore replica si terrà al Teatro Comunale Fulvio di Guglionesi (ore 20.30).

Tavola tavola, chiodo chiodo è un progetto di Lino Musella e Tommaso De Filippo tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo De Filippo. Uno spettacolo di e con Lino Musella, musiche dal vivo di Marco Vidino, scene di Paola Castrignanò, disegno luci di Pietro Sperduti, suono di Marco D’Ambrosio, ricerca storica di Maria Procino, collaborazione alla drammaturgia di Antonio Piccolo, assistente alla regia Melissa Di Genova, costumi di Sara Marino, fotografie di Mario Spada. Una produzione Elledieffe, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale.

Info e prenotazioni Teatro del Loto 3272352438 – 3397766634

Prevendita presso la Libreria Mondadori in via Pietrunto a Campobasso.

Telefona e acquista il biglietto nel punto Sisal più vicino al tel 060406