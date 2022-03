Gli studenti di Guglionesi registi e attori del docufilm su Giulio Rivera

Guglionesi ha omaggiato questa mattina la memoria dell’agente Giulio Rivera (a cui è intitolata anche la scuola di polizia di Campobasso) vittima della strage di via Mario Fani in Roma durante il rapimento di Aldo Moro. Alla cerimonia ha partecipato anche il questore di Campobasso ricevuto dal sindaco, Mario Bellotti, dal fratello e dai nipoti di Giulio Rivera.

Il sindaco ha donato a Conticchio una medaglia con l’effige dello stemma del Comune di Guglionesi e quella del patrono Sant’Adamo. Al questore è stato donato anche il libro “Gli eroi di via Fani” di Filippo Boni, che racconta la storia dei cinque agenti della scorta di Aldo Moro, uccisi il 16 marzo 1978.

“Si tratta di uno dei rari libri – ha spiegato il primo cittadino, Mario Bellotti – che ricorda quegli uomini che hanno dato la vita per difendere i valori della libertà e della democrazia; valori che oggi a noi tocca trasmettere alle generazioni future”.

Momento centrale dell’incontro è stato quello con una delegazione di studenti dell’Omnicomprensivo di Guglionesi. Circa quaranta studenti accompagnati dalle insegnanti, Marianna Zarlenga, Laura Calvano, Romilda Casalanguida e Santoro Tina, impegnati in questi giorni in un docufilm dedicato proprio a Giulio Rivera, alla sua infanzia, alle sue amicizie e girato in versione cortometraggio, con protagonisti proprio gli studenti della scuola secondaria di primo grado. E tutto è stato realizzato con il coinvolgimento della famiglia Rivera. La proiezione del docufilm è in programma il 23 maggio in occasione della Giornata nazionale della legalità, al teatro comunale Fulvio.



Al termine dell’incontro il questore ha consegnato un dono agli insegnanti e a tutti gli studenti presenti, contenti di ricevere lo zainetto e il cappellino della Polizia di Stato.