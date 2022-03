La firma per la Gigafactory di Termoli dovrebbe arrivare entro il prossimo 10 marzo. La data tuttavia non è stata annunciata dal Ceo di Stellantis Carlos Tavares durante la presentazione del piano industriale del gruppo automobilistico ma è quanto indicato dal segretario nazionale della Uilm, Gianluca Ficco. Per il sindacalista l’accordo potrebbe essere annunciato in occasione del tavolo sull’automotive convocato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Proprio da quel Ministero guidato da Giancarlo Giorgetti arriva una sorta di conferma. “Siamo in dirittura d’arrivo per le Gigafactory, due in particolare” ha detto Giorgetti riferendosi in un caso a quella di Termoli per le batterie e nell’altro a una legata a un impianto fotovoltaico”. Il ministro lo ha riferito durante l’audizione in Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per quanto riguarda il piano industriale di Stellantis c’è stata invece un po’ di delusione perché la questione Gigafactory non è stata nemmeno sfiorata durante le oltre due ore di presentazione avvenuta nei Paesi Bassi e trasmessa in diretta via Internet.

Tuttavia a margine della presentazione l’amministratore delegato di Stellantis ha dialogato con alcuni giornalisti italiani dando per prossimo l’accordo. Secondo Tavares si tratta di attendere solo poche settimane per l’annuncio ufficiale ma ormai è in dirittura d’arrivo l’accordo con il Governo che stanzierà 370 milioni di euro per un investimento complessivo di Stellantis da 2,5 miliardi.

Tavares ha aggiunto che il sostegno previsto dall’Esecutivo italiano è simile a quello già accordato dai governi francese e tedesco per altrettante Gigafactory. Quella italiana sarà infatti la terza in Europa di Stellantis e la quinta in tutto il mondo. Sarà realizzata in accordo con Acc, società che vede Stellantis cooperare con Daimler e TotalEnergies.

Nel tanto atteso evento di presentazione del Piano strategico che si è svolto al Taets Art & Event Park di Zaandam, cittadina olandese a circa 15 km di distanza da Amsterdam, non è stato citato il futuro di Termoli. Rispondendo a una delle ultime domande avanzate proprio da un giornalista italiano Tavares ha invece detto qualcosa in più a proposito degli stabilimenti in Italia.

“La vera questione è la grandezza del mercato automobilistico, non tanto quella di Stellantis. Non siamo in una posizione difensiva, ma offensiva. Se il mercato rimane quello attuale, gli impianti rimarranno europei quelli e verranno trasformati verso l’elettrico, sarà una sfida eccitante. Abbiamo tutte le competenze per farlo”.

Tuttavia il manager portoghese ha citato un dato emblematico: il numero di veicoli per passeggeri in Europa è calato rispetto all’epoca pre-covid da 18 milioni a 15 milioni. “Se i cittadini non possono prendere l’auto la domenica mattina per decidere dove trascorrere il fine settimana questo ha un impatto sul mercato ma non siamo noi a deciderlo” indicando come la questione sia “per i leader politici”. Quindi ha aggiunto: “Se cala il mercato automobilistico è un problema anche per l’Europa perché l’Europa ha bisogno dell’industria”. Per questo a suo dire l’esigenza è quella di “proteggere l’industria” sempre in un’ottica di migliore sicurezza e rispetto dell’ambiente col supporto dagli Stati.

La presentazione del piano industriale si è concentrata fortemente sul obiettivo fissato da Stellantis di raggiungere la quota Zero di neutralità dal carbone dal 2038. Il passaggio verso l’elettrico rimane quindi un passaggio fondamentale di un processo che sembra appena iniziato.

In questo senso grande importanza rivestirà la Gigafactory Termoli anche se restano ancora sconosciuti i tempi di realizzazione dell’impianto e le prospettive future sul piano occupazionale.