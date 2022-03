Indagini della mobile

Furti, rapine e inseguimenti: la banda della Mercedes ha già colpito a Campobasso

La polizia, la sera di venerdì 4 marzo, ha sventato tre furti in altrettante ville. La macchina è stata rubata in Calabria ed è la stessa "auto di grossa cilindrata" usata per compiere i furti nel capoluogo molisano e segnalata in più occasioni. La berlina si trova in questura a disposizione degli inquirenti: all'interno c'erano confezioni di guanti neri e arnesi da scasso. La Squadra Mobile è al lavoro per dare un volto e un nome agli autori dei colpi che hanno seminato panico e terrore negli ultimi mesi