Si è concluso in serata l’intervento dei vigili del fuoco allertati per una fuga di gas in via XXIV Maggio a Isernia. La telefonata al centralino del 115 è giunta alle 10.30 di oggi (21 maggio), quando una macchina escavatrice ha danneggiato una condotta di distribuzione nel cantiere allestito per la costruzione di un nuovo centro commerciale. Si tratta di una zona non molto distante dalla caserma dei Carabinieri.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti disponendo l’evacuazione del cantiere e il blocco della circolazione sulle strade che potevano essere interessate da una possibile esplosione. Per regolamentare il traffico e smistare auto e mezzi pesanti sulle strade alternative in via XXIV Maggio sono arrivate le forze dell’ordine.

Mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per bloccare la fuoriuscita del gas, Isernia ha vissuto ore di caos e apprensione. In serata i pompieri hanno messo in sicurezza il cantiere e continuato a monitorare l’area per evitare i rischi di un’esplosione. Invece il gestore del rete del gas ha effettuato, in somma urgenza, un bypass della condotta parzialmente tranciata isolando la linea al centro del guasto.

Durante le operazioni di realizzazione del bypass è rimasto completamente interdetta al traffico il tratto di via XXIV Maggio, tra la rotonda tra la statale 17, la casa circondariale e la caserma dei carabinieri. Inevitabili i disagi per la circolazione sulla circolazione cittadina e sulla statale 17.