Formazione professionale: siglato il protocollo tra Ordine giornalisti e Consulenti del lavoro

Una collaborazione preziosa per il tessuto informativo locale come per la sua crescita intellettuale. È stato sottoscritto questa mattina (sabato 5 marzo) il protocollo di intesa tra i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti Del Lavoro di Campobasso e Isernia e l’Ordine dei Giornalisti del Molise.

Un’intesa volta a stabilire percorsi di formazione specifici e atti a garantire un’esperienza informativa sempre più attenta, trasparente e puntuale per tutti quei temi in cui la professionalità dei consulenti del lavoro conosce diretta applicazione.

“Da oggi ho due nuovi amici: Ludovica e Stefano – ha spiegato il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino – insieme ai quali inauguro questa importante iniziativa formativa, che rappresenta al medesimo tempo anche un’importante pagina nella storia del giornalismo molisano; uno strumento capace di garantire un fruttuoso scambio di competenze, conoscenze e culture professionali per un’informazione sempre più consapevole e precisa. Credo – ha concluso Cimino – che i consulenti del lavoro meritino attenzione da parte della stampa, perché svolgono un lavoro fondamentale per il tessuto economico locale, come per il mondo delle professioni”.

Sul protocollo si è espresso anche Stefano Pacitti, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso: “Abbiamo programmato una serie di eventi incentrati su alcune delle tematiche più direttamente legate alla sfera dei Consulenti ed al loro operato; attività che in qualche modo fanno parte del nostro ‘core business’ e che spesso restano un po’ distanti dal mondo dell’informazione. Si tratta di approfondimenti volti a illustrare meglio ai giornalisti il nostro ruolo e la nostra funzione, stabilendo al contempo reciproche forme di collaborazione, capaci di salvaguardare le rispettive specificità, nei campi in cui il consulente del Lavoro è chiamato ad affrontare aspetti che riguardano la normativa giornalistica”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Ludovica Aiello, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Isernia: “Il protocollo segna l’inizio di un progetto di investimento nelle competenze dei giornalisti e dei consulenti del lavoro: siamo portatori di professionalità di lungo corso, ognuno nel proprio campo, e sono certa che lo scambio reciproco di queste qualità accrescerà il valore delle categorie. Sarà un percorso ricco dal punto di vista professionale e umano, con il Presidente Cimino e il Presidente Pacitti immaginiamo una serie di appuntamenti di formazione di ampio respiro, prestando attenzione ai segnali e agli interessi che verranno manifestati dai partecipanti”.