Fondi Ue 2021-2027, doppio focus con Europa Sviluppa Molise

Doppio appuntamento sul tema dei fondi europei 2021-2027 in Molise: si terrà infatti a Isernia venerdì 1 aprile il focus tematico del format ‘Europa Sviluppa’, ideato dall’eurodeputata del Movimento 5 Stelle Chiara Gemma. Un evento itinerante tra le sei regioni del Centro-Sud, quello promosso dalla parlamentare europea, che sarà subito bissato il giorno successivo, sabato 2 aprile, a Larino.

In presenza dell’europrogettista Andrea Boffi sarà infatti affrontato il complesso sistema dei fondi Ue, fornendo gli strumenti necessari per comprendere come e dove tali risorse possano essere reperite e sfruttate nelle varie realtà territoriali da parte della Pubblica Amministrazione. Troppo spesso, infatti, i fondi europei restano inutilizzati o sono mal impiegati: di qui la bontà dell’iniziativa della parlamentare europea, che punta a creare un filo diretto tra Bruxelles e i territori.

‘Europa Sviluppa Molise’ rappresenta dunque un faro di informazione, formazione e co-progettazione europea per orientarsi sulle modalità di accesso ai fondi a gestione diretta e indiretta e sulle buone prassi svolte direttamente sul campo.

Appuntamento a Isernia venerdì 1 aprile dalle ore 9 alle 17 presso il Grand Hotel Europa.

L’incontro sarà replicato sabato 2 aprile, sempre dalle 9 alle 17, presso il Palazzo Ducale di Larino, in piazza Duomo.